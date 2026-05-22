Dolores Corbacho sobre la alerta de polvo africano: «Aunque sea moderada, puede provocar crisis a personas vulnerables»

Los vigueses con problemas respiratorios, tras el aviso de la Xunta de la previsible llegada de masas de aire africano con polvo en suspensión, miran esta tarde al cielo tratando de distinguir si lo que ven es niebla o partículas que amenacen su salud. Lo cierto es que, hasta primera hora de la tarde de este viernes, los valores registrados por MeteoGalicia no eran aún demasiado preocupantes y la calidad del aire se ha mantenido «favorable» en las cuatro estaciones disponibles.

Pero la situación puede variar. La predicción apunta a una «alerta moderada», tal y como indica la doctora Dolores Corbacho, jefa del Servicio de Neumología de Ribera Povisa, que recomienda a la gente más preocupada por las personas vulnerables que consulten de vez en cuando la información disponible en MeteoGalicia para «adoptar las medidas preventivas correctas».

La Xunta alerta de un posible incremento de las partículas gruesas, PM10 —valores entre 29 y 40 suponen un riesgo para personas sensibles—, y de las finas, PM2,5 —el límite al día está en 25 μg/m³—. Las más preocupantes para la salud son las segundas. «Las gruesas quedan depositadas en las vías respiratoria altas, irritan un poco la garganta y dan un poco de tos», señala la neumóloga.

Las finas son las que dan más problemas. «Se depositan en la zona de los pulmones, en los bronquios y los alvéolos, que es la zona que se encarga del intercambio respiratorio», detalla y destaca que, en los pacientes respiratorios, «es donde más les va a afectar la inflamación, les puede provocar una crisis».

Consejos

Las personas sanas pueden notar irritación ocular, aire «pesado» con menor confort respiratorio, sequedad de garganta, tos leve y cansancio al hacer ejercicio. Pero las personas vulnerables pueden experimentar broncoespasmos —espasmo con obstrucción de los bronquios—, incremento de síntomas cardiovasculares o crisis con un empeoramiento de su asma o enfermedad pulmonar obstructivo crónico (Epoc), «incluso con visitas a urgencias o ingresos». La doctora Corbacho advierte que, aunque la alerta sea moderada, también puede provocar crisis en personas vulnerables.

«Depende de dónde esté expuesto», añade y explica que si se suma la contaminación del centro de la ciudad o exposiciones al tabaco, «todo suma». La doctora aboga por aplicar el «sentido común» en las medidas de prevención y defiende que la mejor es «no exponerse». Aconseja a la población en general que evite el ejercicio intenso al aire libre en las horas de más calima; mantener ventanas cerradas, si aumenta visiblemente el polvo; y usar mascarilla FFP2 si se nota irritación o su la concentración sube claramente.

A las pacientes respiratorios, además de extremar las recomendaciones anteriores, hace hincapié en que vigilen sus síntomas y sigan la medicación pautada por su especialista de forma rigurosa, sin saltarse dosis, especialmente con inhaladores.

Además de las personas con asma, bronquitis, alergias respiratorias y enfermedad cardiovascular, son vulnerables también las embarazadas, los niños y los mayores.

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La doctora recuerda episodios similares este marzo —se alcanzaron los 48 en PM10 y 24 en PM2,5—, en julio del año pasado —156 de PM10 y 33 en PM2,5—, pero sobre todo, tiene en mente el de 2022.