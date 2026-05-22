Dos «desokupas», a juicio por amenazar y coaccionar a una inquilina embarazada en Vigo: «Te voy a hacer pasar por un calvario»

Dos trabajadores de una empresa de desalojo de okupas ubicada en calle Gran Vía, aunque con sede en otras ciudades, fueron acusados de sendos delitos de amenazas y coacciones a una inquilina de Vigo que se encontraba embarazada en el momento de los hechos. La mujer, tal y como ratificó en el juicio celebrado esta mañana en la Ciudad de la Justicia, contó cómo le rociaron la mirilla de su puerta con un spray, le hicieron pintadas e incluso la amenazaron: «Te voy a hacer pasar por un calvario».

La Fiscalía pide la condena para uno de ellos y la absolución para el otro al considerar que no ha quedado acreditado su participación en los hechos denunciados. Por su parte, la acusación particular sí demanda la condena para ambos, al considerar que «la forzaron a abandonar la vivienda con intimidación». Su abogada defensora pide la libre absolución de los dos «desokupas», que declararon, uno, por videoconferencia desde una vivienda particular y el otro desde la calle y su coche.

Hechos

Los hechos que relata la mujer tuvieron lugar en febrero de 2025. Diana P., la víctima, cuenta cómo el problema con su casera se inició cuando le reclamó el reintegro de unas obras que esta inquilina había realizado en el piso, en el entorno de la plaza de Fernando el Católico. Al negarse, le remitió un burofax en el que le exigía abandonar la vivienda. Al negarse Diana, llegaron los acusados. «Vi por las cámaras cómo iban encapuchados y como uno de ellos se baja un poco la máscara y pintan en la puerta», declara la mujer. «Yo les demostré que no era moroso ni okupa pero me dijeron que me fuera de ahí. Pasé miedo, no quería salir a la calle, tenía miedo y ansiedad», amplía.

En la primera de sus visitas a la casa de la denunciante, la mujer cuenta que estos hombres se hicieron pasar por personal de Correos, pero pronto demostraron que solo querían amenazarla para que se fuera. «Le dieron una patada a la puerta y me echaron pegamento en el bombín», relata ante el juez.

Los dos acusados, que declararon al término de la vista, negaron estas amenazas alegando que ellos son meros «mediadores». «No somos unos matones, sabemos lo que tenemos que hacer», declaró uno de ellos, quien aseguró «no reconocerse», ni a él ni a nadie, en el vídeo que grabó la víctima.

Para la Fiscalía, esto es clave a la hora de solicitar su condena: «A todas luces se ve que los del vídeo son ellos. Mienten en su declaración».

El juicio quedó visto para sentencia.