Conexión peatonal
Paso adelante del Concello de Vigo para crear una nueva plaza pública en el Casco Vello
La actuación permitirá unir la calle Perigos con Elduayen
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció el inicio del expediente para adquirir una pequeña parcela en la calle Perigos con el objetivo de mejorar la conexión interior del Casco Vello y crear un nuevo espacio público.
Según explicó el regidor, la actuación permitirá unir la calle Perigos con Elduayen, una intervención ya prevista en el plan especial del Casco Vello.
Además de mejorar la comunicación peatonal entre ambas zonas, el Concello prevé habilitar una nueva plaza en el entorno. «Vamos a crear una placita pequeña para poder estar, para poder hacer allí un ocio durante un rato», destacó Caballero.
El alcalde enmarcó esta actuación dentro del proceso de recuperación urbana del barrio histórico vigués y aseguró que el gobierno local «sigue con el proceso de rehabilitación del Casco Vello».
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