El Concello de Vigo invertirá casi un millón de euros en mejorar las instalaciones deportivas de Samil

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció la aprobación de nuevas actuaciones en las instalaciones deportivas de Samil, que incluirán la renovación de las pistas de tenis y la mejora integral del campo de fútbol.

Por un lado, el Concello contratará las obras para sustituir los cierres y mallas de las pistas de tenis, una actuación presupuestada en 191.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses. El regidor añadió que también se construirá «un nuevo muro de contención».

Además, el gobierno local dio luz verde a la actualización del proyecto para mejorar las condiciones del campo de fútbol de Samil, una intervención que rondará los 797.000 euros y que tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación incluirá la instalación de «un nuevo césped artificial de última generación», la renovación de la red de aguas pluviales y del saneamiento, la mejora del alumbrado y la construcción de «un cierre longitudinal del campo para mejor protección».

Caballero destacó también que el Concello ya resolvió «definitivamente» el problema de hundimiento existente en la zona del terreno más próxima al río Lagares. «En breve tiempo, la zona de Samil entera, pistas de tenis, campo de fútbol e instalaciones restantes, estará en perfecto estado», aseguró el alcalde.