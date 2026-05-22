El BNG reclama más fondos europeos para completar el Corredor Atlántico y reforzar el papel de Vigo

El BNG ha reclamado más fondos europeos para completar el Corredor Atlántico y evitar que Vigo vuelva a quedar al margen de las grandes redes continentales de transporte. La formación nacionalista anunció este viernes la inclusión inicial de 40 enmiendas a la propuesta del Mecanismo Conectar Europa, con el objetivo de reforzar las infraestructuras ferroviarias y portuarias de la ciudad y de su área.

La eurodiputada Ana Miranda compareció en Vigo junto al portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, para poner en valor este trabajo en el Parlamento Europeo. Según trasladó la formación, esas enmiendas han sido aprobadas inicialmente en la Comisión de Desarrollo Regional y buscan asegurar mayores recursos para culminar el Corredor Atlántico dentro de las redes europeas de transporte.

«A voz de Vigo en Europa deféndea o BNG, somos a voz do tren, da conexión con Portugal, do noso porto e tamén do aeroporto», afirmó Miranda, que insistió en la necesidad de pasar de los estudios a las inversiones concretas. «Reclamamos investimentos reais para completar esta conexión fundamental para o noso país, non só fondos para estudos ou actuacións puntuais», añadió la eurodiputada, advirtiendo de que no pueden repetirse los retrasos acumulados en esta infraestructura durante los últimos años.

Entre los ejes prioritarios defendidos por el Bloque figura también la inclusión del Puerto de Vigo y del puerto seco de la Plisan en las autopistas del mar, con la idea de reforzar su peso en el mapa logístico europeo e internacional. A ello suma la mejora de las redes ferroviarias mediante la agilización de la conexión con Portugal y la modernización de infraestructuras que considera infrautilizadas o abandonadas, como la línea Vigo-Ourense o distintos nodos secundarios del área viguesa.

Miranda aprovechó además para cargar contra la orientación presupuestaria de la Comisión Europea en materia de defensa. «Non precisamos máis armas, o que necesitamos son moitos máis recursos para completar e desenvolver conexións e infraestruturas que son fundamentais para a vida das galegas e galegos», defendió.

Por su parte, Xabier P. Igrexas situó esta iniciativa en el marco de lo que definió como una batalla estratégica por la movilidad y el transporte de Vigo, en contraste con la «falla de compromiso» que atribuyó tanto a la Xunta del PP como al Gobierno español de PSOE-Sumar. «O escano que Galiza ten no Parlamento europeo demostra con feitos que o Bloque é a única forza que fai valer os intereses da nosa cidade e de Galiza», sostuvo.

El portavoz municipal insistió en que Vigo debe avanzar para convertirse en el verdadero motor de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, algo que, a su juicio, pasa por completar el Corredor Atlántico y reforzar las conexiones ferroviarias y portuarias a escala europea. «O Mecanismo Conectar Europa vai acompañado dun importante paquete de investimentos do que Vigo non pode ficar excluído», advirtió.