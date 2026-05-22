Arianna Puello, leyenda del hip hop: «Al reguetón de ahora le falta calle»

Ahora hay decenas y poco a poco se están robando la escena. Las mujeres en el género urbano (rap, trap, hip hop, dancehall, R&B...) tienen una proyección imparable, aunque sus caminos todavía son más pedregosos que los de sus compañeros. Solo basta con observar la presencia femenina en festivales, pese al número de oyentes mensuales. Cuando no había casi ninguna estaba Arianna Puello (República Dominicana, 1977), nominada a cuatro Grammys y con una carrera de más de dos décadas a sus espaldas. Es una pionera y este sábado actúa en la sala Rouge a las 20.00 horas.

No es la primera vez que está en Vigo, pero sí que llevaba tiempo sin salir con una gira personal por España , ¿por qué ahora?

Yo vivo en México y normalmente, cuando vengo a España una o dos veces al año, hago festivales. Organizar conciertos en salas desde allí se me hace mucho más complicado. Entonces decidimos probar con algunas fechas pequeñas para ver cómo funciona todo y medir un poco cómo está el panorama. Y, por el momento, está yendo muy bien.

Justo cuando está terminando un nuevo disco, ¿qué puede adelantar?

El álbum (del que ya salió un sencillo) estará para finales de este año y tendrá muchas colaboraciones de España, México y Colombia. Va a ser bastante internacional.

Empezó a rapear con 16 años, en Gerona, donde se relacionaba con grupos y colectivos de graffiti o break dance. Desde entonces, sus composiciones habrán cambiado, ¿son otros los temas que trata?

Sí, muchísimo. En 2011 decidí irme de España y me fui a Nueva York. Estuve allí dos años y desde ahí empecé a conectar mucho con México. Llegó un momento en el que iba una vez al mes para hacer conciertos y acabé instalándome después de firmar un contrato para una gira de un año. Me cambió muchísimo porque es un país muy chamánico. Yo me fui a vivir a Oaxaca, que es probablemente el estado más espiritual de todo México. Allí conecté con esa parte y empecé un proceso de autoconocimiento y despertar personal. Eso ahora se refleja mucho en mis letras. Hablo de conciencia, de evolución personal, mezclándolo también con la calle que una ha mamado toda la vida. Todo lo que he vivido ha creado una mezcla muy única que está reflejada en este disco.

Arianna Puello / FDV

Fue una de las primeras mujeres referentes en el hip hop español. Ahora son muchas más ¿Cómo ve el panorama para sus sucesoras?

Es más positivo. Comparado con cómo estaba todo antes, el avance ha sido enorme. Aun así, quedan muchísimas cosas por cambiar porque hay actitudes sociales que siguen ahí. Muchas veces se disfraza todo con el «sí, apoyamos», pero luego continúan pasando las mismas cosas: discriminación, desigualdad, doble moral... Lo importante es que cada vez hay más mujeres empoderadas, haciendo ruido y representando a nuevas generaciones. Se está haciendo un buen trabajo, aunque todavía quede mucho camino.

¿Cómo fue ser una de las primeras?

Había muchísima preferencia hacia los hombres dentro del rap, sobre todo a la hora de contratar artistas para festivales o eventos. Por un lado, el hecho de ser mujer me ayudaba porque era algo «exótico», pero al final quienes terminaban llevándose el trabajo eran ellos. También viví comentarios machistas dentro del propio colectivo del rap. Había compañeros que no aceptaban que una mujer pudiera tener más logros o más éxito que ellos. Lo viví incluso dentro del sello discográfico en el que estaba. Pero a mí eso nunca me hundió. Al contrario: me daba más fuerza para seguir adelante y trabajar más duro.

La forma de hacer música también ha cambiado mucho con internet y la tecnología. ¿Siente nostalgia?

La tecnología facilita muchísimo el trabajo, eso es verdad. Pero siento que se ha perdido una parte esencial de la música: la esencia humana. Antes había vida social en los estudios, convivencia, y eso se notaba en las canciones. Las colaboraciones tenían otra energía. Ahora mucha gente trabaja desde casa y todo se ha vuelto más deshumanizado. Se mira más el negocio y los números que la parte artística. Cuando todo se reduce a cifras, la música vibra de una forma mucho más superficial.

¿Hacia dónde le gustaría que evolucionase el género urbano?

Me gustaría que evolucionase hacia un estado de mayor conciencia. La industria musical lo está haciendo tecnológicamente, pero involucionando a nivel humano. El mensaje que predomina ahora, especialmente en el reguetón más comercial, me parece involutivo. Quizá haga falta tocar fondo para que llegue una transformación real en las letras y en los mensajes que se transmiten.

Es crítica con el contenido del reguetón actual.

No es el ritmo ni la música. El problema es el mensaje. Muchas letras me parecen extremadamente explícitas, incluso pornográficas, y lo preocupante es que quienes consumen eso son jóvenes. Si el reguetón mantuviese el mismo sonido pero hablase de cosas más constructivas, yo escucharía reguetón. De hecho, el reguetón clásico sí me gusta porque todavía tenía algo de calle y cierta esencia. Pero ahora muchas canciones han ido demasiado lejos en lo explícito y todo gira alrededor del mismo concepto.

¿Qué está escuchando ahora mismo?

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Mucho reggae y reggae rap. Creo que es un sonido capaz de unir generaciones y me gusta mucho la vibra y el mensaje que transmite. Poco a poco me estoy acercando cada vez más a ese estilo y no descarto que mi próximo disco vaya por ahí.