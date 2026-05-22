Acuerdo en Vigo entre PP y BNG para forzar un pleno extraordinario por el caso Saltamontes: «Tendrán que dar la cara»

El Concello de Vigo celebrará finalmente un pleno extraordinario sobre el caso Saltamontes, después de que PP y BNG alcanzasen un acuerdo para conseguir el número de firmas necesarias para forzar la convocatoria de la sesión, con la que buscan conseguir explicaciones por parte del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, sobre la imputación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, imputada por lo sucedido y a la que reclaman los partidos de la oposición que dimita o, en su defecto, que sea cesada por el regidor.

«He llegado a un acuerdo con el BNG para registrar esa convocatoria y forzar al gobierno local a que dé la cara. A salir del escondite en el que lleva desde que el juez, con un auto durísimo, imputó a una de las concejalas de mayor confianza de Abel Caballero por homicidio imprudente, en concurso con un delito de lesiones», explica la portavoz del PP, Luisa Sánchez, agradeciendo al BNG «que haya reflexionado sobre un asunto de la máxima gravedad».

Por su parte, el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, calificó de «demoledor» el auto judicial que apunta a la responsabilidad de la dirección política del área de Seguridad y censura el «silencio permanente e insultante» del gobierno local desde que se produjo el trágico accidente mortal. «Do que se trata é de que o alcalde dea a cara e se someta ó control do máximo órgano de representación democrática da cidade, os vigueses merecen explicacións», añade Igrexas.

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Los acuerdos que se plasmarán en la moción incluyen, además de la destitución de Rodríguez Calviño, exigir al alcalde que dé explicaciones, la creación de una comisión de investigación y que el conjunto de la Corporación traslade a la familia del fallecido sus condolencias en nombre de la ciudad.