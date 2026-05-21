Usuarios denuncian los problemas de aparcamiento para ir al centro de valoración de discapacidad y al ambulatorio de A Doblada

En los primeros 170 metros de la calle Faisán se concentran tres servicios a los que acude un alto volumen de personas con dificultades de movilidad: el centro de salud de A Doblada, el centro de día de innovación sobre alzhéimer de Afaga y el equipo de valoración y orientación (EVO) de dependencia de la Xunta de Galicia. Y la zona padece un importante problema de aparcamiento que desata las críticas de los usuarios por la falta de previsión de las administraciones. Las obras en la zona de San Roque agravan estos días la situación.

Ante estos tres centros solo hay cinco plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Desde el Concello señalan que son «conscientes de la dificultad de aparcamiento de personas con movilidad reducida». Aseguran que llevan «tiempo trabajando en una solución». Avanzan que prevén «consensuar alternativas con los centros y, a su vez, estudiar la posibilidad de incrementar las plazas para Personas con Movilidad Reducida en la zona».

Estas cinco plazas no están adscritas a ningún centro en particular, lo que está ocasionando tensiones entre ellos. Fuentes del centro de valoración de la dependencia explican que Afaga mantiene, al menos, dos ocupadas sin rotación con los dos vehículos de transporte colectivo de los que dispone para el traslado de sus 60 usuarios. Detallan que han remitido correos al Concello solicitando una solución.

El presidente de Afaga, Juan Carlos Rodríguez, explica que necesitan dos para sus vehículos de transporte colectivo, pero asegura que han dado orden de dejar siempre libre la plaza más cercana al centro de valoración de la discapacidad. Pide que se asignen en concreto plazas a cada centro para evitar estas tensiones. «No podemos empezar una guerra entre personas con discapacidad», reflexiona y propone unirse para demandar más espacios reservados u otras soluciones para facilitar el aparcamiento en la zona. Reprocha que las plazas para ambulancias y otras destinadas a otros servicios están también siempre ocupadas.

En la zona tampoco existe ningún aparcamiento de pago que ofrezca una alternativa. El BNG propuso destinar a ello la antigua estación de autobuses, que lleva años sin uso.

Testimonios

Todos los usuarios consultados, sin excepción, se quejan de este problema. Mercedes Fernández, que acude con sus hijos al EVO, ya opta por hacerlo en taxi. «No digo que tenga que ser justo al lado, pero es muy complicado aparcar incluso alrededor», explica y añade: «vengo directa del trabajo y del colegio, corriendo; tengo que llegar y aparcar y eso es muy difícil». Aunque uno de los dos niños ya tiene reconocida la discapacidad, carece del distintivo. En estos casos, el EVO puede facilitar una tarjeta para que aparquen en estas plazas temporalmente.

Mercedes, con su hijo Alec, a la salida del EVO de la Xunta en Vigo. / A. B.

«Aquí nunca hay sitio para aparcar», explicaba Estefanía López Centeno al salir del EVO y añade que «ahora peor, con San Roque cortada». Ella llegó con «bastante antelación», dio «muchas vueltas» y acabó «pagando» para que le indicaron dónde poder aparcar. «Si no, no sabía cómo iba a hacer», lamenta.

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Una acompañante de usuarios frecuentes del centro de salud —en este caso, con tarjeta de discapacidad para el coche—, explica que es complicado encontrar una de estas cinco plazas libres y, si no es en ellas, tiene problemas para sacar la silla de ruedas. «Tienes que ponerte en doble fila, sacar a la persona y, luego, aparcar». «Tiene un centro de salud y un centro de valoración de discapacidad. ¿Quién va a venir? Pues personas con problemas de movilidad. Hay que preverlo», reprocha.