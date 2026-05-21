La Universidad de Vigo pulveriza su récord de transferencia: 9,6 millones en contratos con empresas y administraciones

La UVigo alcanzó en 2025 su récord de contratos con empresas y administraciones. La transferencia del conocimiento generado por sus investigadores generó 9,6 millones de euros para las arcas de la UVigo. Los grupos del ámbito tecnólogico se mantienen como los más activos en esta misión al aportar el 77,6% de todos los fondos. Y los cinco centro singulares sumaron 6,6 millones (69%).

La cifra global supera los 7,6 millones de euros facturados en 2024, aunque el número de actividades realizadas el año pasado fue menor (629 frente a 742) y prolonga la tendencia al alza de la institución en la última década.

El mayor volumen de ingresos por transferencia procede de los contratos (7,6 millones de euros) y las empresas son el principal «cliente». La UVigo ingresó 7 millones de euros a través de sus actividades con la industria y casi 2 millones proceden de las administraciones públicas.

Por zonas geográficas, la mayoría de servicios se realizaron en Galicia (algo más de 5 millones de euros), mientras que en el resto de España se llevaron a cabo contratos, informes y cursos por valor de 4 millones. La facturación en otros países fue de 275.432 euros.

Tras el ámbito tecnológico, donde se realizaron un total de 367 actividades, se sitúa el de Ciencias Sociales y Jurídicas, que generó 1,1 millones de euros gracias a 144 servicios. Le siguen de cerca los grupos de investigación de la rama de Ciencias, con 39 trabajos por valor de algo más de un millón.

En Ciencias de la Salud se llevaron a cabo 55 informes y 5 contratos que alcanzaron los 722.280 euros. Y en Arte y Humanidades, las 15 actividades realizadas aportaron un total de 741.231 euros.

Los centros singulares atlanTTic y Cintecx recaudaron 5,4 millones de los fondos totales por la transferencia desarrollada en los ámbitos de las telecomunicaciones, las tecnologías, la energía y los procesos Industriales. Por su parte, el Centro de Investigación Mariña (CIM) ingresó algo más de un millón de euros. El Centro de Investigación Interuniversitario en Economía y Empresa para la Sociedad (Ecobas) facturó casi 175.000 euros y el Cinbio, especializado en nanomateriales y biomedicina, aportó 42.278 euros.

El grupo de Antenas, Radar y Comunicaciones Ópticas (COM) sigue liderando la facturación de toda la UVigo, casi dos euros de cada diez ingresados en 2025 (1,9 millones de euros). Adscrito a atlanTTic, sus investigadores colaboran desde hace años con empresas como Indra o Televés, así como con la Armada española, Navantia o la Agencia Espacial Europea (ESA). Y dos de ellos han liderado la puesta en marcha de la fábrica Sparc de semiconductores fotónicos y del Vigo Quantum Communication Center (VQCC).

Otro equipo de investigación de atlanTTic, el de Tecnologías Aeroespaciales, ocupa el segundo lugar, con 1,4 millones de euros. Y el tercer puesto es para el Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio, adscrito a la Facultad de Historia del campus de Ourense y que ingresó el año pasado 715.000 euros.

También destacaron por su transferencia el año pasado los grupos de Biotecnología y Calidad en Industrias Agroalimentarias y Medio Ambiente (563.110 euros), Aplicaciones Industriales de los Láseres (411.250 euros) y Tecnologías de la Información 306.712 euros).

Ingresos por actividades de investigación

Respecto a los ingresos por actividades de investigación, la UVigo también puede presumir de una tendencia al alza y, aunque en 2025 el número de proyectos aumentó de 148 a 154, los ingresos se redujeron ligeramente desde 35,9 a 35,7 millones de euros.

Los grupos de los ámbitos de ingeniería y ciencias captaron el 85,7% de todos los fondos. Y las mayores cuantías se consiguieron en convocatorias competitivas estatales (16,3 millones de euros) y europeas (8,9 millones de euros).

Además los proyectos financiados por la Xunta sumaron 7,8 millones de euros y el éxito alcanzado por los investigadores de la UVigo en las convocatorias europeas interregionales se tradujo en 1,1 millones de euros.

Los cinco centro singulares ingresaron el 81,5% de todos los fondos y, de nuevo, el grupo COM de atlanTTic lidera el ranking, con 13,4 millones. Le siguen Nanomateriales Biomiméticos, del Cinbio, con 1,5 millones; el Laboratorio de Sistemas Aeroespaciales y de Transporte, del campus de Ourense, con 1,3 millones; y el grupo EphysLab, del CIM, que atrajo 1,1 millones.

Y rozando o cerca del millón se quedaron en 2025 los grupos de Fisiologia de Peces (CIM), Team NanoTech (Cinbio) y Geotecnologías Aplicadas (Cintecx).

Solo un tercio de las actividades de transferencia están lideradas por mujeres

Los informes de 2025 colgados en el portal de transparencia de la UVigo inciden en la brecha de género. En el caso de los contratos y servicios con empresas y administraciones, de los 629 responsables de transferencia solo había 169 mujeres, es decir, un 26,8%.

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Y en el de los proyectos de investigación, son menos de la mitad (71 de 154) los que están liderados por una mujer. Ellas solo los superan en Ciencias de la Salud (33 coordinadoras frente a 4 líderes masculinos) y los igualan en Arte y Humanidades (4 jefes y 4 jefas). Sin embargo, en ingeniería hay 19 mujeres frente a 36 hombres y en CC. Sociales y Jurídicas son 11 y 14, respectivamente.