Los taxistas cambian sus estatutos: grabarán sus asambleas y expulsarán a los asociados que no estén al corriente de pagos

El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra publicó ayer las modificaciones en los estatutos aprobadas por la Asociación de Autopatronos del Taxi de Vigo y de la provincia. Concretamente, respecto al artículo 24, que rige el funcionamiento de las asambleas, han añadido que todas esas sesiones serán grabadas con medios audiovisuales, siendo la propia asociación la responsable del tratamiento y depósito de los datos y teniendo como finalidad la elaboración de las actas. Según traslada Alfredo Estévez, secretario de la entidad, se trata de «una mera formalidad» porque hace años que las asambleas se graban.

Pero con esta cláusula incluida en los estatutos, no será necesario informar a los asociados previamente de que todo lo que se hable estará recogido por una cámara. «Antes había sesiones en las que tenía que venir la policía. Por eso se decidió empezar a grabar, para curarnos en salud. Y ahora lo único que hacemos es recogerlo en los estatutos, que todos los asociados deben conocer», explica Alfredo Estévez, secretario de la Asociación de Autopatronos de Vigo y la provincia de Pontevedra. Las imágenes quedan almacenadas para que, en caso de alguna incidencia, se pueda recurrir a ellas.

Lo cierto es que hace tiempo que esas guerras que se montaban en las asambleas pasaron a mejor vida. Incluso en reuniones conflictivas como en las que se votó por la nueva directiva de Radio Taxi o donde se trató el asunto de Uber, el año pasado, transcurrieron con el típico debate y algún reproche pero sin los enfrentamientos que se vivían en otras épocas.

La otra modificación estatutaria se ha producido en el artículo 13, donde se especifica cuáles son las razones para perder la condición de asociado. A la renuncia voluntaria y a la realización de acciones que perjudiquen gravemente los intereses de la entidad o de sus miembros, se suma ahora el hecho de no estar al corriente en el pago de las cuotas acordadas conforme a los estatutos. «Este hecho significará su expulsión inmediata como asociado, mediante acuerdo del consejo rector, y sin necesidad de instruir expediente al efecto», apunta esta nueva cláusula. Es decir, se podrá expulsar a un socio que no pague las cuotas sin la necesidad previa de iniciar un proceso sancionador.

Los estatutos recogen que la expulsión de los asociados será acordada por la junta directiva, tras audiencia de la persona interesada. En todo caso tal acuerdo de expulsión deberá ser ratificado por la Asamblea General Extraordinaria y contra su resolución cabe recurso ante la jurisdicción ordinaria. La pérdida de la condición de socio llevará consigo la de todos los derechos, sin excepción alguna y sin que pueda exigir la devolución total o parcial de las cuotas satisfechas, siendo responsable de la participación en los gastos y obligaciones derivadas de las gestiones en curso hasta la fecha en que causa baja.

Por otro lado, el sector del taxi de Vigo continúa monitorizando la situación de los Uber en Vigo, que continúan realizando traslados urbanos de pasajeros pese a no tener el permiso municipal para ello. Es por eso que está prevista la convocatoria de una asamblea extraordinaria para informar a los socios de qué pasos se están dando contra los VTC, cuya actividad en Vigo se considera «una competencia desleal» precisamente al carecer de esa licencia.