El surf, la música y la moda toman la calle Príncipe este viernes
El evento «La Ola Rompe en Príncipe» se celebrará este viernes en Vigo con DJ set, surf urbano y la presentación de una zapatilla creada en colaboración entre Dadá Zapaterías y Cero de Costa
La calle Príncipe acogerá este viernes 22 de mayo una acción pensada para dinamizar el centro de Vigo a través del surf, la música y la moda. Bajo el título «La Ola Rompe en Príncipe», Dadá Zapaterías y Cero de Costa celebrarán un evento abierto al público entre las 18.00 y las 21.00 horas en el número 26 de la calle Príncipe.
La propuesta trasladará el espíritu del surf al corazón de la ciudad con una jornada que incluirá DJ set en directo, una experiencia de surf urbano junto a Prado Surf y la presentación de una zapatilla creada en colaboración entre Dadá Zapaterías y Cero de Costa.
Con esta iniciativa, ambas marcas buscan ofrecer una experiencia diferente en pleno centro de Vigo y contribuir a la actividad comercial y cultural de una de las calles más emblemáticas de la ciudad. El evento está concebido como un punto de encuentro para amantes de la moda, la música y la cultura surf, en un formato urbano y abierto a todos los públicos.
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