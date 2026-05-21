Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Plus UltraMuere una niña en BriónRenovación de AspasStellantisDía de las Fuerzas ArmadasPisos turísticosObras en Coia
instagramlinkedin

El surf, la música y la moda toman la calle Príncipe este viernes

El evento «La Ola Rompe en Príncipe» se celebrará este viernes en Vigo con DJ set, surf urbano y la presentación de una zapatilla creada en colaboración entre Dadá Zapaterías y Cero de Costa

Calle Príncipe, en Vigo.

Calle Príncipe, en Vigo. / Alba Villar.

R. V.

La calle Príncipe acogerá este viernes 22 de mayo una acción pensada para dinamizar el centro de Vigo a través del surf, la música y la moda. Bajo el título «La Ola Rompe en Príncipe», Dadá Zapaterías y Cero de Costa celebrarán un evento abierto al público entre las 18.00 y las 21.00 horas en el número 26 de la calle Príncipe.

La propuesta trasladará el espíritu del surf al corazón de la ciudad con una jornada que incluirá DJ set en directo, una experiencia de surf urbano junto a Prado Surf y la presentación de una zapatilla creada en colaboración entre Dadá Zapaterías y Cero de Costa.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, ambas marcas buscan ofrecer una experiencia diferente en pleno centro de Vigo y contribuir a la actividad comercial y cultural de una de las calles más emblemáticas de la ciudad. El evento está concebido como un punto de encuentro para amantes de la moda, la música y la cultura surf, en un formato urbano y abierto a todos los públicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
  2. Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
  3. Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
  4. El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
  5. El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
  6. Lista abierta para el adiós en Balaídos
  7. La CIG mantiene las movilizaciones en Vigo pese al preacuerdo en el metal: éstas son las calles afectadas por la manifestación del martes 19
  8. El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»

El surf, la música y la moda toman la calle Príncipe este viernes

El surf, la música y la moda toman la calle Príncipe este viernes

Animación para pensar y superar el logaritmo en el aula

Animación para pensar y superar el logaritmo en el aula

Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular

Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular

Nueva contracción del mercado del alquiler en Vigo: caen a mínimos históricos los nuevos contratos

Nueva contracción del mercado del alquiler en Vigo: caen a mínimos históricos los nuevos contratos

Galiza pola Paz llama a una movilización masiva en Vigo contra el desfile militar del 30 de mayo

Galiza pola Paz llama a una movilización masiva en Vigo contra el desfile militar del 30 de mayo

El Halo de Vigo suma nuevos reconocimientos por su «ingeniería de calidad»

El Halo de Vigo suma nuevos reconocimientos por su «ingeniería de calidad»

El Concello de Vigo destina a Afan 260.000 euros hasta 2029

El Concello de Vigo destina a Afan 260.000 euros hasta 2029

Vigo tiene (todavía) negocios muy «efectivos»: la auténtica resistencia a una moda imparable

Vigo tiene (todavía) negocios muy «efectivos»: la auténtica resistencia a una moda imparable
Tracking Pixel Contents