Audiovisual
La segunda edición del Festival Internacional de Series Ría de Vigo está a punto de aterrizar: estrenos en vivo, invitados internacionales y paneles especializados
El certamen, que busca consolidarse como referente cultural e industrial, reforzará su vertiente abierta al público y el espacio de intercambio profesional
Pese al dicho, las segundas partes a veces son muy buenas. Ejemplos recientes como Fleabag o The White Lotus demuestran esta teoría: en sus season 2 toman caminos sorprendentes e hilarantes que hacen que el espectador no se olvide nunca de ellas. Eso es lo que podría pasar este año con la nueva edición del Festival Internacional de Series Ría de Vigo, que se va a celebrar en la ciudad entre el 10 y el 12 de junio en el Tinglado del Puerto.
Con su llegada, cargada de novedades, Vigo se constituye de nuevo como una localización referente en el audiovisual. Ayer se presentó en el paseo de As Avenidas con la participación de diferentes instituciones. La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; y el concejal de Cultura, Gorka Gómez, coincidieron en destacar la importancia de consolidar en la ciudad un evento cultural e industrial centrado en las series, uno de los ámbitos creativos con mayor proyección en Galicia.
La denominada «Season 2» del festival apuesta este año por reforzar tanto su vertiente abierta al público como el espacio profesional. Durante la presentación, la codirectora del certamen, Paula Boto, avanzó que el programa incluirá dos estrenos, un visionado en primicia y un total de seis proyecciones acompañadas de coloquios con sus creadores. «Queremos que la diferencia entre ver las series en el sofá de casa y poder verlas, oírlas y sentirlas junto a quienes las hicieron marque la experiencia», señaló.
Las entradas volverán a ser gratuitas y podrán retirarse días antes a través de la página web oficial del evento.
Uno de los grandes objetivos de esta segunda edición será fortalecer el papel de Vigo como punto de encuentro de la industria audiovisual. Para ello, se habilitará un nuevo espacio profesional de networking y reuniones que reunirá a figuras del panorama nacional e internacional. Entre las actividades previstas destacan paneles especializados sobre financiación de series, el auge de los microdramas y nuevas oportunidades para proyectos emergentes mediante sesiones de pitching.
El director del festival, Miguel Blanco, apeló durante el acto al sentimiento de pertenencia de la ciudadanía viguesa: «Queremos que la ciudad lo sienta como propio. No es de la organización, sino de todas las personas que quieran seguir impulsando la marca Ría de Vigo».
Suscríbete para seguir leyendo
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
- El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
- El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
- Lista abierta para el adiós en Balaídos
- La CIG mantiene las movilizaciones en Vigo pese al preacuerdo en el metal: éstas son las calles afectadas por la manifestación del martes 19
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»