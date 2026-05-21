La revolución tecnológica y urbana en López Mora ya tiene el camino despejado: el Gobierno autoriza a Zona Franca de Vigo una inversión millonaria

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo tiene entre manos el «VgoTIC Global Hub», un ambicioso proyecto de más de 52 millones de euros para transformar el antiguo centro de negocios de la extinta Caixanova en López Mora en un polo tecnológico y un gran espacio de convivencia ciudadana. Para convertirlo en realidad, ha tenido que ir superando distintos trámites como la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), la solicitud de licencias urbanísticas al Concello de Vigo y, posteriormente, tener el consentimiento del Gobierno central para licitar la obra dado el volumen de la inversión.

Este último asunto ha quedado resuelto esta misma semana al aprobar el Consejo de Ministros el pasado martes la autorización a Zona Franca para arrancar el procedimiento de licitación de la urbanización de la parcela comprendida entre López Mora, Tomás Alonso y Arquitecto Pérez Bellas y la reforma de tres edificios, actuaciones que requerirán un desembolso que roza los 48 millones y que se unirán así al concurso ya en marcha de forma independiente relativo al cuarto inmueble existente en la parcela (otros 5,7 millones de euros), que ha seguido una vía más urgente al tener que estar funcionando antes de octubre de 2027 para no perder la subvención conseguida con cargo a fondos europeos.

La transformación se ejecutará siguiendo las pautas establecidas en el proyecto elaborado por la entidad Estudio Carme Pinós, con un objetivo claro recogido en la memoria, «convertir en un espacio público, abierto y transitable una parcela que, a pesar de su buena ubicación, está totalmente de espaldas a la ciudadanía», pero también un gran centro de negocios, con el desembarco ya confirmado de firmas como Indra y Sparc y la puesta en marcha de una innovadora incubadora de empresas. La plaza central, que contará con árboles de grandes dimensiones, permitirá comunicar las tres calles y está previsto incorporar elementos de movilidad vertical para salvar los desniveles, que comunicarán también con el aparcamiento subterráneo proyectado con más de 100 plazas.

Para los edificios se ha optado por unas fachadas acristaladas protegidas con una celosía de madera que funcionará como mecanismo de control climático y protección de la intimidad de los trabajadores. El inmueble más grande, cuya rehabilitación absorbe el 56% del presupuesto, tiene 10.371 metros cuadrados, mientras que el 2 y el 3 tienen 2.473 y 3.549 metros cuadrados, respectivamente. No se modificará su volumetría, pero sí se buscarán soluciones para «un mejor diálogo con el entorno». El proyecto que se licitará no contempla el acondicionamiento interior de las oficinas, que serán adaptadas según las necesidades de los futuros inquilinos.

Aunque el uso principal de los edificios será el de oficinas, con tamaños que oscilarán entre los 60 y los 600 metros cuadrados, se dispondrá también un salón de actos con capacidad para 300 personas en el que se podrán celebrar eventos de todo tipo y, para reforzar su carácter urbano, un 14% de la superficie será de uso terciario, con seis locales comerciales ubicados en las plantas bajas de tres de los cuatro edificios para que puedan ubicarse negocios.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros para autorizar las obras ha sido valorado muy positivamente tanto por el alcalde de Vigo y presidente de Zona Franca, Abel Caballero, como por el delegado del Consorcio, David Regades. El primero se refiere a que el futuro «hub» de López Mora «es el logro de una nueva dimensión de la economía de Vigo», mientras que Regades habla de «un paso fundamental para poner en marcha un gran proyecto que no solo transformará la zona, sino todo el ecosistema tecnológico del área, con un complejo que va a ser un referente TIC para todo el noroeste».

Próxima adjudicación

La licitación autorizada por el Gobierno central permite dar continuidad a la primera pieza desbloqueada a mediados de abril con la contratación de las obras para la futura incubadora de empresas, un procedimiento que entra en su recta final y que está solo pendiente de la propuesta de adjudicación de los trabajos, que se disputan cuatro propuestas (Civis Global, Oreco Balgón, UTE Constructora San José-Prace y Vías y Construcciones). Zona Franca ha desvelado ya el contenido de las ofertas, con Civis Global obteniendo la mejor puntuación en el apartado técnico. Las propuestas económicas oscilan entre los 5,1 y los 5,4 millones. Esta obra tiene un plazo de ejecución de 10 meses.