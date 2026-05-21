El Puerto de Vigo, respaldado por el sector marítimo: se hace con uno de los premios FINE

El Puerto de Vigo ha sido distinguido con uno de los premios FINE 2026, concretamente en la categoría de «Puertos y Terminales», por su trayectoria y liderazgo en el ámbito marítimo empujado por el impulso a la economía azul y la logística portuaria sostenible. Así se argumentó durante la gala de entrega de los galardones celebrada el miércoles en el Pazo Los Escudos de Vigo. El jurado de estos premios está conformado por entidades sectoriales como Anave, Cepesca, el Clúster Marítimo Español, MBG o Navalia.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, recogió el reconocimiento en un acto que contó con la participación de más de 400 profesionales y altos directivos, con un perfil centrado principalmente en armadores, fletadores, astilleros, ingenierías y firmas relevantes de la industria auxiliar y proveedora del sector. Botana agradeció el premio y destacó el «orgullo» que supone el respaldo de la industria.

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El Puerto vigués ve así reforzada su proyección internacional como un referente en la gestión eficiente de infraestructuras logísticas y de transporte por mar.