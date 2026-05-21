Primor abrirá este sábado en Vialia su segunda tienda de Vigo

Primor abrirá este sábado, 23 de mayo, su nueva tienda en el Centro Comercial Vialia de Vigo. Se trata del segundo establecimiento de la cadena de perfumería y cosmética en la ciudad, donde ya cuenta con una tienda en la calle Príncipe, una de las principales zonas comerciales del centro urbano. Este primer local se inauguró hace dos años y ahora la compañía pone una segunda pica en otro de los centros neurálgicos de ocio, servicios y comercio de la urbe olívica.

La nueva tienda estará situada en la planta alta de Vialia y contará con una superficie de 400 metros cuadrados. La firma ofrecerá una amplia selección de productos de belleza, perfumería y cuidado personal, siguiendo el modelo que ha consolidado a la marca en el sector: variedad de enseñas, precios competitivos y una experiencia de compra ágil y accesible.

La incorporación de Primor refuerza la oferta comercial del centro gestionado por Nhood, que continúa ampliando su mezcla de operadores con nuevas marcas vinculadas al comercio, el ocio y los servicios. La apertura se enmarca en la estrategia de crecimiento de Vialia Vigo, que busca consolidarse como uno de los principales espacios comerciales de la ciudad y su área de influencia.

Con esta nueva tienda, Primor avanza también en su expansión en Galicia, donde la compañía ha ido reforzando su presencia en los últimos años.