Las piscinas de Samil se estrenan con 30 grados previstos para el sábado en Vigo

El verdadero verano arrancará este fin de semana en Vigo y no esperará al 21 de junio. Durante toda la mañana de hoy varios operarios del Concello trabajaron poniendo a punto las instalaciones de la playa de Samil. Papel higiénico en los baños públicos, poda de ramas que entorpecen el paso y llenado y limpieza final de las piscinas.

Estaba previsto que el primer día en funcionamiento fuese el sábado pasado, pero el mal tiempo las dejó en stand by. Desde este fin de semana estarán ya disponibles al público infantil, saneadas y arregladas. El verano pasado tuvieron que cerrarse antes de que acabase la temporada por algunos defectos en los tanques que suscitaron las quejas de los padres, sobre todo de la más próxima a las pistas de baloncesto.

Puesta a punto de los baños públicos. / Pedro Mina

Para el sábado y el domingo están previstas máximas de 30 grados y mínimas de 19 en Vigo, unas temperaturas casi tropicales. Las altas temperaturas se mantendrán también el resto de la semana, aunque bajarán progresivamente según avancen los días.