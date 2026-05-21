Transformación urbana
Paso adelante en Vigo para convertir un barrio en «referencia de Europa»: el proyecto estará listo después del verano
El gobierno local aprueba la adjudicación del contrato para definir las obras, que contemplan una inversión superior a los cuatro millones
Paso adelante y clave para acometer en unos meses una ambiciosa transformación urbana en uno de los barrios más populosos de Vigo como es Coia. La junta de gobierno local aprobará este viernes la adjudicación del contrato al estudio Cendón-Vázquez Arquitectos para redactar el proyecto que recogerá las obras necesarias para revolucionar la zona del Rocío, con una inversión que nunca estará por debajo de los 4,4 millones de euros y que persigue llevar a cabo «una gran acción cultural y paisajística» en un barrio en el que predominan las viviendas unifamiliares construidas en la década de los 50 del siglo pasado y que se someterá a una revolución.
Tras las obras que se acometerán, que quedarán definidas después del verano, el ámbito comprendido entre las calles Rocío, Arriba, Medio, Abaixo y Marín pasará a ser semipeatonal y, a partir de ese movimiento que implicará reubicar las plazas de estacionamiento, se hará una intervención artística liderada por la reconocida muralista Lula Goce, «única en el mundo como pintora de exteriores», apunta Caballero, garantizando que el barrio mantendrá su «singularidad», convirtiéndose en un hito a nivel europeo.
«Será un lugar de atención para toda Europa, poquitos modelos similares hay a lo que vamos a hacer, será una referencia», garantiza el alcalde vigués. El objetivo es seguir el enfoque de la denominada «acupuntura urbana», un enfoque de planificación y diseño de ciudades que plantea realizar pequeñas intervenciones pero estratégicas para generar grandes efectos positivos en la comunidad. En este caso, se trata de combinar arte y humanización.
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