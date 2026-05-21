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Nueva contracción del mercado del alquiler en Vigo: caen a mínimos históricos los nuevos contratos

El primer trimestre se cierra con poco más de un millar de fianzas depositadas ante la Xunta, tras una caída interanual que roza el 18%

Un vigués, viendo los anuncios de una inmobiliaria.

Un vigués, viendo los anuncios de una inmobiliaria. / Pedro Mina

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La semana pasada, la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47, realizaba ante notario un sorteo para adjudicar en régimen de arrendamiento 67 viviendas de Vigo, un proceso al que se presentaron centenares de solicitudes, es un buen termómetro de la necesidad que hay entre los vecinos de la ciudad olívica para encontrar un hogar que encaje en sus capacidades económicas, algo que los números se encargan de demostrar continuamente que no es nada fácil. El Observatorio da Vivenda de Galicia, en su última actualización con datos cerrados al primer trimestre de 2026, refleja que los precios están en niveles nunca antes visto, mientras la cifra de operaciones de alquiler formalizadas cae a mínimos históricos, prolongando la tendencia que ya se atisbaba en el último tramo de 2025.

En el acumulado de enero, febrero y marzo de este ejercicio, se depositaron ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) un total de 1.084 fianzas, una cifra que supone prácticamente un 18% menos que en el mismo período del año anterior (fueron 1.314) y que se sitúa a niveles de 2020, cuando ya había estallado la pandemia del covid y la vida se detuvo radicalmente desde mediados de marzo.

La importante contracción que está mostrando el mercado residencial de alquiler no ha impedido, con todo, que Vigo se sitúe después de muchos meses por delante de A Coruña en número de fianzas depositadas ante la Xunta, puesto que la ciudad herculina anotó en el primer trimestre de este ejercicio 1.029 contratos. La principal diferencia con el caso vigués es que en la urbe coruñesa lleva ya meses en vigor la declaración de zona tensionada, lo que impide subir los precios por encima de un tope.

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Ese techo impuesto en A Coruña ha relajado algo los precios en la segunda ciudad gallega, que ocupa ahora la tercera posición en el ranking de precios medios de los arrendamientos formalizados, con una media en el primer trimestre de 705 euros, mientras que en Vigo, la mensualidad media entre enero y marzo se situó en 721 euros (un 8% más que en el mismo período del año anterior), con las cifras creciendo cada 30 días sin parar, ya que los 333 contratos registrados en el tercer mes del año alcanzan ya un precio medio de 739 euros, un 12% más que en marzo de 2025. La tensión del mercado se está desplazando también a Pontevedra, donde en lo que va de 2026, la renta mensual promedio es ya de 711 euros.

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