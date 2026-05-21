Distinción
El Halo de Vigo suma nuevos reconocimientos por su «ingeniería de calidad»
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Galicia reconoce el proyecto que ha revolucionado la movilidad en el centro de la ciudad
R.V.
El ascensor Halo de Vigo, que cumplió en febrero dos años en funcionamiento, sigue cosechando reconocimientos por su «ingeniería de calidad», en este caso en el certamen organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Galicia, colectivo que decidió otorgar un accésit al elevado y la pasarela que permite unir Serafín Avendaño y la plaza pública de Vialia en apenas unos segundos.
«El resultado es un conjunto arquitectónico funcional que potencia la movilidad sostenible, pero que a su vez crea un volumen estructural escultórico que se recorre, y enriquece la experiencia de cruce, creando un nuevo icono reconocible para la ciudad de Vigo y para Galicia», destaca la propuesta del Colegio de Ingenieros.
Estos han decidido también entregar otro accésit al tramo Enlace de Melide Sur-Enlace Palas de Rei de la A-54, mientras que el XIV Premio San Telmo fue a parar a la obra «Dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo», promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica en A Coruña, ciudad donde se celebró el acto de entrega de reconocimientos.
El presidente de los ingenieros gallegos, Enrique Urcola, hizo hincapié en que «Galicia debe seguir contando con infraestructuras de vanguardia, bien proyectadas».
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