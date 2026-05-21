El grupo de investigación IDARA, del Galicia Sur, galardonado en los primeros premios IA-Best in Class
Reconocen un proyecto que mejora las consultas clínicas y otro de formación de profesionales sanitarios
R. V.
El grupo de investigación Intelligent Digestive & AI Research Alliance (IDARA), del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), recibió en este jueves dos galardones en la primeira edición de los premios IA BIC 2026.
Premiaron el proyecto Aicomta, por su capacidad para mejorar las consultas clínicas. Y también reconocieron Gift, por su papel en la formación de los profesionales sanitarios.
Estos galardones están organizados por Fundamed, Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.
Recogida de premios
La directora científica del IIS Galicia Sur, Eva Poveda, y Juan Turnes, investigador responsable de este grupo, recogieron los premios entregados en el salón de actos da sede de AMA Seguros en Madrid.
«Estes premios poñen en valor o excelente traballo desenvolvido polo grupo IDARA e a súa capacidade para integrar a intelixencia artificial en proxectos orientados a dar resposta ás necesidades reais da poboación en saúde e a facilitar o labor dos e das profesionais sanitarios. Este recoñecemento pon tamén de manifesto a aposta do IIS Galicia Sur por actuar como unha estrutura dinámica, transversal e adaptada ao contexto actual, capaz de impulsar a innovación e o desenvolvemento de solucións útiles para o sistema sanitario», destacó la directora científica del Galicia Sur.
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