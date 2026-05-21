Galiza pola Paz llama a una movilización masiva en Vigo contra el desfile militar del 30 de mayo

La plataforma Galiza pola Paz ha convocado una manifestación en Vigo el próximo 30 de mayo para expresar su rechazo al desfile de las Fuerzas Armadas españolas previsto en la ciudad. La movilización arrancará a las 12.00 horas desde Vía Norte y llevará por lema «Paz e soberanía. Nin guerra, nin OTAN nin gastos militares. Non ao desfile militar».

El anuncio fue realizado este jueves a las puertas del Concello de Vigo, en el marco de una acción simbólica con la que la plataforma quiso escenificar su oposición a un acto que considera una exaltación del militarismo en el actual contexto internacional.

La portavoz del colectivo, Marta Romero, cargó con dureza contra la celebración del desfile y defendió la necesidad de una respuesta amplia en la calle. «Este desfile é un intento de branquexamento do belicismo e de xustificación do aumento do gasto militar, que vai en detrimento da nosa calidade de vida», afirmó, acompañada del también portavoz Rafa Vilar y de representantes de las organizaciones y entidades que integran la plataforma.

Galiza pola Paz sostiene que la protesta busca expresar el «firme compromiso do pobo galego e vigués» con valores como la paz, el antimilitarismo y la soberanía de los pueblos. En esa línea, Vilar denunció lo que definió como una deriva bélica internacional cada vez más intensa. «Queremos denunciar esa maquinaria de guerra posta en marcha polo imperialismo que está dinamitando o dereito internacional e esnaquizando diferentes nacións e países», señaló, citando como ejemplos Palestina, Líbano, Iemen, Irán, Venezuela o la amenaza sobre Cuba.

La plataforma puso también el foco en el aumento del gasto militar en la Unión Europea, aludiendo a los más de 800.000 millones de euros destinados al rearme. A su juicio, esa escalada se traduce en un deterioro de las condiciones de vida de la población y en una desviación de recursos que deberían dirigirse a otros fines. «Todos eses recursos teñen que destinarse a gasto social, a defender as pensións, o ensino e a sanidade pública ou a dependencia», subrayaron.

En su argumentario, el colectivo advierte además de que esta espiral militarista puede desembocar en una «guerra global» cuyos costes recaerían sobre las clases populares y trabajadoras. «Seremos os pobos quen poñamos os nosos corpos e as nosas vidas en risco, non os que deciden dende despachos», denunciaron.