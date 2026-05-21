Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera

El desfile del Día de las Fuerzas Armadas, el mayor despliegue militar del año, recayó este 2026 sobre Vigo. Será el próximo sábado 30, San Fernando, patrón del ejército, pero los preparativos y ensayos están ya en marcha. Ayer hubo la primera toma de pulso del desfile aéreo. 21 aeronaves, líderes de diferentes formaciones, practicaron algunos números que el día grande repetirán con el triple de transportes.

Concretamente habrá 30 aeronaves de caza y ataque, 14 de transporte y 24 helicópteros. Se distribuirán en 17 paquetes y tendrán que desfilar en un tiempo exacto de 10 minutos y 40 segundos. No pueden fallar, cada segundo es importante. Pero, además de esta muestra que requiere levantar la vista, también habrá propuestas en tierra y mar. Se distribuirán entre el martes 26 y el domingo 31.

El programa completo queda así:

Martes 26: arrancan los actos conmemorativos con un izado solemne de bandera en la avenida de Beiramar. La zona contará entre las 10.00 y las 20.00 con presencia naval, pero además se podrá visitar una exposición estática de material.

arrancan los actos conmemorativos con un izado solemne de bandera en la avenida de Beiramar. La zona contará entre las 10.00 y las 20.00 con presencia naval, pero además se podrá visitar una exposición estática de material. Miércoles 27: a las 19:15 h, tendrá lugar una exhibición de personal y material en las instalaciones deportivas existentes junto al estadio de fútbol de Balaídos. En esta actividad, unidades como la Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias (UME) o Guardia Civil ofrecerán una serie de demostraciones como una exhibición de unidades caninas, rescates o desactivación de explosivos, entre otros. La exposición de material se podrá seguir visitando en el mismo horario que el martes.

a las 19:15 h, tendrá lugar una exhibición de personal y material en las instalaciones deportivas existentes junto al estadio de fútbol de Balaídos. En esta actividad, unidades como la Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias (UME) o Guardia Civil ofrecerán una serie de demostraciones como una exhibición de unidades caninas, rescates o desactivación de explosivos, entre otros. La exposición de material se podrá seguir visitando en el mismo horario que el martes. Jueves 28: a las 19:15 h, en la Praza da Porta do Sol, tendrá lugar un encuentro de músicas militares en el que participarán, entre otras, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. También lo harán la Unidad de música de la Guardia Real, la Unidad de música de la Escuela Naval Militar, la Unidad de música de la Academia Básica del Aire y del Espacio, la Unidad de música de la Guardia Civil y la Banda municipal de Vigo).

a las 19:15 h, en la Praza da Porta do Sol, tendrá lugar un encuentro de músicas militares en el que participarán, entre otras, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. También lo harán la Unidad de música de la Guardia Real, la Unidad de música de la Escuela Naval Militar, la Unidad de música de la Academia Básica del Aire y del Espacio, la Unidad de música de la Guardia Civil y la Banda municipal de Vigo). Viernes 29: uno de los platos fuertes. Se efectuará la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Será un acto presidido por El Rey y contará con presencia de la reina Letizia. Esta exhibición tendrá lugar, a las 15:30 h, en la ría de Vigo. Esa misma tarde, a las 17:15 h, en la Playa de Samil, tendrá lugar una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil.

uno de los platos fuertes. Se efectuará la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Será un acto presidido por El Rey y contará con presencia de la reina Letizia. Esta exhibición tendrá lugar, a las 15:30 h, en la ría de Vigo. Esa misma tarde, a las 17:15 h, en la Playa de Samil, tendrá lugar una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil. Sábado 30: el gran día de las Fuerzas Armadas. Antes de las 12 del mediodía se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real. Se situarán el Estado Mayor de Defensa y la ministra, Margarita Robles. Tras ellos, los reyes procederán a iniciar los Honores Militares y la revista a las tropas. El primer número del desfile correrá a cargo de los paracaidistas (dos gallegos) y, tras el aterrizaje, se izará la bandera. Después será el turno de la Formación Mirlo, que pintará en el cielo la enseña del Estado.

el gran día de las Fuerzas Armadas. Antes de las 12 del mediodía se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real. Se situarán el Estado Mayor de Defensa y la ministra, Margarita Robles. Tras ellos, los reyes procederán a iniciar los Honores Militares y la revista a las tropas. El primer número del desfile correrá a cargo de los paracaidistas (dos gallegos) y, tras el aterrizaje, se izará la bandera. Después será el turno de la Formación Mirlo, que pintará en el cielo la enseña del Estado. El desfile civil y militar ocupará buena parte de la avenida de Samil. Habrá motos, agrupaciones a pie (a ritmo de 124 pasos por minuto), circulará La Legión (en este caso a 160 pasos por minuto) y también habrá unidades a caballo. Pasarán casi 3.300 integrantes de la Guardia Real, del Ejército de Tierra, la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.

El tiempo

Aunque no es del todo fiable, la previsión meteorológica a medio plazo apunta a que no lloverá. Aunque con alguna nube, se espera que la temperatura sea agradable, de entre 15 y 20 grados. Tras un par de días de precipitaciones, la configuración atmosférica está ahora protagonizada por la situación del anticiclón junto a las Azores.

Ocupación al máximo

Los hoteles esperan llenar. Ya quedan pocas plazas: según plataformas como Booking, el 90% de las camas están reservadas para el sábado. Las que todavía hay disponibles alcanzan precios altos, que superan los 100 euros en casi todas las más próximas al centro.