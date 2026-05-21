Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular

El desfile del Día de las Fuerzas Armadas, el mayor despliegue militar del año, se celebra este 2026 en Vigo. Será el próximo sábado 30, San Fernando, patrón del ejército, aunque los preparativos y ensayos están ya en marcha.

Las celebraciones durarán casi una semana, desde el martes 26 hasta el domingo 31. Y no son exhibiciones humildes, sino que requieren espacio para que puedan pasar los numerosos transportes que se lucirán por tierra, mar y aire. Para ello, el Concello tiene estipuladas una serie de recomendaciones para evitar colapsos en el tráfico. Por horas, habrá zonas intransitables.

El operativo diseñado por el área de Seguridade y Mobilidade arrancará ya este jueves 22 con la instalación de la base logística militar en el Complexo Deportivo das Travesas, donde quedarán reservados carriles completos en las calles Carmen y Cesáreo González para autobuses y vehículos pesados del Ejército. Estas limitaciones se mantendrán hasta el 1 de junio.

Uno de los primeros puntos calientes será el entorno del Náutico. Allí arrancarán oficialmente los actos del martes con el izado solemne de bandera. Tanto durante los ensayos previos del día 25, como durante el acto oficial y el arriado del domingo 31, habrá cortes totales en Montero Ríos, Castelar y Pablo Morillo, además de restricciones puntuales en Concepción Arenal. El tráfico quedará limitado a vehículos autorizados y emergencias, mientras que también se prohibirá el montaje de terrazas en parte del paseo marítimo.

El entorno de Balaídos también sufrirá afecciones importantes por la exhibición militar prevista en la pista de atletismo. Ya desde el 26 por la tarde y durante toda la jornada del 27 se restringirá parcialmente la circulación entre Pablo Iglesias, Florida y Alexandre Bóveda. Solo podrán acceder residentes y servicios autorizados, y habrá reservas de estacionamiento incluso en parte del aparcamiento de Zona Franca y frente a la grada de Tribuna del estadio.

El centro de Vigo tampoco escapará al dispositivo dado el encuentro de música militar previsto en Porta do Sol, que obligará a reservar espacios para autobuses militares en Policarpo Sanz. También se realizarán cortes parciales de tráfico en calles como Colón, Príncipe, Elduayen, Velázquez Moreno o Progreso. Además, el Concello prohibirá temporalmente terrazas en Porta do Sol y Elduayen durante los ensayos y el acto principal del jueves 28.

Ese mismo día habrá un ensayo general nocturno, por lo que quedarán totalmente cerradas la Avenida de Samil entre Saiñas y Argazada, además de varios accesos desde Europa y Canido. El viernes 29, coincidiendo con la revista naval y la exhibición dinámica frente a la playa, se intensificarán las restricciones con cortes puntuales, limitaciones peatonales en el arenal y carriles reservados para transporte público.

El sábado 30, día grande del DIFAS, la ciudad afrontará el operativo más complejo del año. Desde primera hora de la mañana quedará blindado todo el eje de Samil, Avenida Europa y Avenida Atlántida. También se cerrarán los accesos al túnel de Bouzas hacia Europa, Argazada, Pertegueiras y varios viales de Canido y O Vao. El Concello limitará la movilidad privada y recomienda acudir únicamente en transporte público. De hecho, Avenida Europa quedará reservada prácticamente por completo para autobuses de Vitrasa y vehículos autorizados.

El plan incluye además corredores de emergencia, desvíos alternativos y filtros de acceso para residentes. La Policía Local y Protección Civil regularán manualmente muchos cruces para evitar el colapso en una jornada en la que Vigo espera decenas de miles de asistentes y la presencia de los Reyes.