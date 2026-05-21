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El Concello de Vigo destina a Afan 260.000 euros hasta 2029

La asociación ayuda a más de 700 familias

Sede de la asociación Afan.

Sede de la asociación Afan. / Marta G. Brea

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El Concello de Vigo desbloqueará este viernes, en la junta de gobierno local, la concesión de una subvención de 260.000 euros hasta 2029 a la Asociación de Freixeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN), lo que le permitirá disponer de 65.000 euros por ejercicio para su labor social, en la que acompaña a más de 700 familias. La ayuda será muy importante para garantizar la labor asistencial que realiza el colectivo, que el año pasado tuvo que lanzar un SOS para no verse abocada a la desaparición y dejar desamparadas a las personas que lo precisan.

El alcalde vigués, Abel Caballero, puso en valor la política social de su gobierno y recordó que la pasada semana ya se aprobó el convenio con la Fundación Casa Caridad de Vigo, Hogar San José, por 320.000 euros para las tres próximas anualidades. En total, cada año, el Concello destina más de 555.000 euros para los comedores de distintas organizaciones sin ánimo de lucro, a los que se suma el millón de euros para el albergue municipal.

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Por otro lado, también se dará luz verde en la junta de gobierno al convenio de colaboración con la Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, dotado con 70.000 euros para financiar los viajes de niños que residen en los campamentos de Tindouf. Está previsto acoger en Vigo 130 menores.

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