Animación para pensar y superar el logaritmo en el aula

El cine puede ser una excelente herramienta para superar el logaritmo y que los alumnos de español como lengua extranjera desarrollen un pensamiento crítico. Así lo defienden los veintidós expertos de universidades de España, Alemania, Canadá, EE UU y México que participan en la obra colectiva Pantallas para pensar: cine hispano contemporáneo y reflexión crítica en el aula, editada por Ediciones Liceus y el Instituto Cervantes de los Ángeles. La investigadora de la UVigo Rebeca López reivindica en su capítulo el poder de la animación y, en concreto, de la premiada película Unicorn Wars (2022), para incentivar a los estudiantes a «reflexionar y analizar en profundidad» sobre su día a día.

«La animación es un medio fantástico que nos puede enseñar mucho y que permite incluso mostrar cuestiones incómodas o realidades que son brutales, agresivas. Y la propuesta del director y guionista coruñés Alberto Vázquez es una maravilla. Contrapone ositos y unicornios con una imagen muy dulce con una historia muy fuerte sobre la violencia, la guerra, los fanatismos religiosos y los problemas fraternales. Se basó en Bambi, Apocalypse Now y en la Biblia. Es una historia fascinante para aplicarla en el aula. Propone muchas temáticas sobre las que reflexionar, que es lo que él busca, que pensemos de manera crítica», defiende esta profesora del área de Traducción e Interpretación.

La autora del trabajo sobre «Unicorn Wars», Rebeca López. / Cedida

La historia de fantasía y antibelicismo de Unicorn Wars, ganadora del Goya 2022 a la mejor película de animación y nominada en varios certámenes nacionales e internacionales, aparece en la obra junto a otras conocidos filmes como La boda de Rosa, 20.000 especies de abejas o El fotógrafo de Mauthausen. «El cine en español, no solo el realizado en nuestro país, es un cine de peso y que aborda temáticas de interés que van más allá de títulos meramente comerciales de entretenimiento. Y estos trabajo son muy útiles para aplicarlos en el aula. El cine y la animación son medios fantásticos que están muy poco trabajados, no se están aprovechando bien», lamenta.

En este sentido, López echa mano del concepto de 'sentipensar' acuñado por Saturnino de la Torre en 2005. «Ponerlo en práctica es ir más allá del visionado de una película para pensar también en cómo nos sentimos sobre lo que nos están contando. Tenemos que aprender a convivir con la digitalización y la inteligencia artificial, pero hemos dejado de pensar y de sentipensar. Los jóvenes y también los adultos estamos muy metidos en el algoritmo, consumiendo imágenes continuamente. Y nunca nos paramos a interiorizarlas ni a reflexionar cómo pueden afectar a nuestro día a día o a la sociedad en su conjunto. A lo largo de nuestra formación, aprendemos a hacer comentarios de textos literarios, pero no los audiovisuales», plantea.

Secuencia de la película de animación «Unicorn Wars». / L.O.

A través de «diferentes películas, perspectivas y propuestas formativas», los autores de la obra, que pertenecen a instituciones como la Columbia University, la Autónoma de Nuevo León (México) o la Western Ontario, buscan animar a los docentes de español para extranjeros a introducir el cine: «El profesorado de todos los niveles ya tiene unas exigencias y unas programaciones establecidas que debe cumplir. Pero este libro es como una sugerencia sobre una actividad diferente que, a veces, la escolarización no tiene tiempo para poder trabajar».

Y para refrendar el valor de la animación, la investigadora hace referencia a la concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 a Studio Ghibli, la factoría japonesa de la que han salido películas tan galardonadas como El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke. «Tienen un estilo muy particular para abordar historias profundas en las que los personajes se desarrollan bien y se da espacio a los sentimientos y las emociones. Y en Unicorn Wars, Alberto Vázquez retoma de alguna manera esa manera de contar. Es como si estableciese un puente entre Oriente y Occidente en la forma de narrarnos la historia de la película», subraya.

«La digitalización y la IA ya están aquí, lo que tenemos que hacer es trabajar bien con ellas para aprovechar su lado más positivo, el que pueda favorecer a la sociedad. Y no dejar de pensar y de sentir, de sentipensar. Eso es lo que nos diferencia de la IA y lo que nadie nos puede quitar», concluye.