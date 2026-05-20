La Xunta nombra a la viguesa Eva López Tarrío nueva directora del CGAC.

La Xunta nombrará directora del Centro Galego de Arte Contemporánea a la viguesa Eva López Tarrío, doctora en Bellas Artes y catedrática de Educación Secundaria. El nombramiento está previsto que sea publicado en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG), según informa el Gobierno gallego en un comunicado. López sustituye al crítico de arte Santiago Olmo, director del centro durante casi once años.

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude realiza este nombramiento tras la convocatoria de una plaza de libre designación entre personal funcionario de carrera, a la que se presentaron nueve candidaturas. Para la elección de López Tarrío, con la que la Xunta pretende reforzar "la dimensión internacional" del CGAC y "la visibilidad de la creación gallega", tuvo en cuenta la experiencia, así como la evaluación del proyecto presentado para gestionar el centro.

López Tarrío (Vigo, 1972) es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, escultora, pintora, comisaria y docente. En su trayectoria profesional ha combinado la producción artística con la educación y la gestión cultural. La Diputación de Pontevedra destaca su trabajo coordinando y comisariando exposiciones junto a Antón Castro en Galicia, Alemania y Francia, así como su papel en la coordinación de la Illa das Esculturas de Pontevedra; Mujeres en las Artes Visuales la identifica además como autora de obra pública en Vigo.

La Xunta destaca en su comunicado que tiene experiencia contrastada en liderazgo de equipos, planificación estratégica, innovación educativa y coordinación institucional, así como con una amplia actividad paralela en el ámbito artístico, desarrollando tareas de comisariado, producción y difusión del arte contemporánea.

Cientos de firmas contra el modelo de selección

A principios de mayo, cientos de personas y entidades culturales apoyaron con su firma un escrito publicado por la asociación Vegliota contra el nuevo modelo de selección del director del CGAC. En el escrito, la entidad apunta a que, frente a unos primeros años con un impulso correcto, "con el paso del tiempo, el museo se convirtió en una institución incapaz de acoger un programa ambicioso y competente para responder con efectividad a la complejidad de la creación artística actual".

Entre las causas que apuntan, están "la dejadez por parte de las diferentes direcciones" y "las injerencias administrativas y políticas". "Recordemos que en 2009 se elimina la plaza de personal del CGAC para Comunicación y en 2016 fueron amortizadas dos plazas más, una de ellas la de conservadora jefa", señala la entidad, que apunta también a "otras situaciones insólitas", como "la pérdida en el 2014 del depósito de las 300 obras de la Colección de la Fundación ARCO, que implicaba una inversión mínima en adquisición de obra de 90.000 euros en cada edición de la feria", o "una exposición individual que ocupó todo el CGAC durante nueve meses en 2024".

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Dicho texto crítico se sumó a los comunicados emitidos en los últimos meses por el Departamento de Historia del arte de la Universidade de Santiago de Compostela, la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural, el Instituto de Arte Contemporáneo, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales y la Unión de Artistas Contemporáneos de España, así como por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, entre otras entidades.