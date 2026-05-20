Vigo se suma de nuevo a «Love Your Local Market» para impulsar el comercio de proximidad

Vigo volverá a participar en la campaña internacional «Love Your Local Market», una iniciativa con la que el Concello quiere dinamizar el comercio de proximidad y poner en valor el papel de los mercados tradicionales como uno de los grandes motores económicos y sociales de la ciudad. La acción convertirá de nuevo a los mercados municipales en epicentro de una programación pensada para atraer público y reforzar el vínculo de la ciudadanía con este modelo de compra.

La campaña llegará acompañada de una amplia programación cultural que incluirá música, animación, presencia de una mascota y reparto de regalos. El objetivo, según trasladó el gobierno local, es generar un ambiente festivo que ayude a acercar vecinos y visitantes a los mercados y a reforzar su atractivo como espacios vivos dentro del tejido comercial urbano.

Durante la presentación, el alcalde Abel Caballero defendió la necesidad de respaldar este tipo de comercio por su capacidad para fortalecer la economía local y mantener activa la red comercial de proximidad. «Queremos que los mercados locales permanezcan y sigan a nuestro lado», afirmó. El regidor puso además el foco en uno de los rasgos diferenciales de estos espacios: la relación de confianza que se establece entre vendedores y clientes. «Cuando llegas a tu mercado, la persona que te atiende ya sabe lo que vas a comprar, conoce tus gustos y lo que acostumbras a llevar», señaló.

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Caballero avanzó también que el Concello irá desarrollando actividades en los distintos mercados de la ciudad con una misma idea de fondo: reforzar el mensaje de que comprar en el mercado local y en el comercio de proximidad significa acceder a «mejor producto a un precio accesible». Con esta nueva adhesión a «Love Your Local Market», Vigo vuelve así a apoyarse en sus plazas de abastos como escaparate de cercanía, calidad y vida de barrio.