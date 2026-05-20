Vigo celebra el Día de la Muñeira el 24 de mayo
Arrancará con un desfile a las 10.45 desde Marqués de Alcedo
Participan medio centenar de agrupaciones y 850 bailarines
La música tradicional, el baile, el folk y Vigo. Todo fusionado en una jornada, este domingo 24 de mayo, que arrancará con un gran desfile, una concentración inicial en Marqués de Alcedo para continuar por Venezuela. Los grupos se irán deteniendo para comenzar con sus actuaciones que se prevé a las 12.00 horas de la mañana.
Así lo contó hoy el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien avanzó que serán un total de 47 grupos y casi 850 bailarines los que inundarán el centro de la ciudad con sus representaciones. «Quero felicitar a Interfolk, a Pablo González e a Roberto Xiraldez, porque facedes un papel de movilización da música tradicional galega excepcional. Sodes unha parte desta revitalización tan importante», precisó Caballero.
Junto él, en la presentación del evento también estaba el concejal de Cultura, Gorka Gómez, y varios integrantes de estos grupos, entre ellas, Fátima Veiga, Noelia Barral, Adrián Bouzo e Roberto Martínez del grupo Amieiras de Valadares. «Teremos a grupos de Vigo, 18; de Mos, 3; de Salceda de Caselas, 2; de Tui, 2 y de Gondomar, Redondela, Mondariz, POnteareas e Moaña, 1», concretó el alcalde, quien animó a toda la ciudadanía a participar de este evento cultural.
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