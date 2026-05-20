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Vigo celebra el Día da Muiñeira el 24 de mayo

Arrancará con un desfile a las 10.45 horas desde Marqués de Alcedo

Participan medio centenar de agrupaciones y 850 bailarines

Presentación dle Día da Muñeira, en Alcaldía.

Presentación dle Día da Muñeira, en Alcaldía. / FdV

Elena Villanueva

La música tradicional, el baile, el folk y Vigo. Todo fusionado en una jornada para celebrar el Día da Muiñeira, este domingo 24 de mayo, que arrancará con un gran desfile, una concentración inicial en Marqués de Alcedo para continuar por Venezuela. Los grupos se irán deteniendo para comenzar con sus actuaciones que se prevé a las 12.00 horas de la mañana.

Así lo contó hoy el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien avanzó que serán un total de 47 grupos y casi 850 bailarines los que inundarán el centro de la ciudad con sus representaciones. «Quero felicitar a Interfolk, a Pablo González e a Roberto Xiraldez, porque facedes un papel de movilización da música tradicional galega excepcional. Sodes unha parte desta revitalización tan importante», precisó Caballero.

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Junto él, en la presentación del evento también estaba el concejal de Cultura, Gorka Gómez, y varios integrantes de estos grupos, entre ellas, Fátima Veiga, Noelia Barral, Adrián Bouzo e Roberto Martínez del grupo Amieiras de Valadares. «Teremos a grupos de Vigo, 18; de Mos, 3; de Salceda de Caselas, 2; de Tui, 2 y de Gondomar, Redondela, Mondariz, POnteareas e Moaña, 1», concretó el alcalde, quien animó a toda la ciudadanía a participar de este evento cultural.

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