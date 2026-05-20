Obras ilegales
Urbanismo sanciona a un local de Churruca por añadir una entreplanta sin licencia en un edificio centenario del centro de Vigo
El establecimiento de la calle Cervantes incorporó la superficie eliminando el antiguo forjado existente
El órgano municipal decretó el cese de la actividad y fija multas mensuales de hasta 10.000 euros
Siguen los movimientos en el corazón del ocio nocturno de Vigo. La reconversión de edificios para pisos turísticos o el cierre de locales históricos como el restaurante Palo Palo no son las únicas operaciones en la zona de Churruca, una de las más diversas y singulares de la ciudad para este tipo de actividades. Su ubicación en pleno centro urbano ha hecho que muchos inmuebles sean foco de compras, proyectos de rehabilitación y otras obras en las que el Concello ha tenido que extremar la vigilancia.
El último caso llegó con una obra ilegal en una de los cruces con más tráfico. La Xerencia de Urbanismo del pasado 14 de abril puso el foco en las actividades desarrolladas en el número 6 de la rúa Cervantes, donde se añadió una entreplanta a un bajo comercial. Según recoge la resolución definitiva del expediente 26830/423; los trabajos se realizaron «sin título habilitante y no son legalizables por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico» vigente.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con nueve votos —los siete del gobierno local y los de los portavoces de PP y BNG— e insta a la demolición inmediata de esta entreplanta. El local ubicado en la esquina con la calle Uruguay data de 1924 y de un bajo para usos comerciales de 73 metros cuadrados. Sin embargo, uno de los propietarios (no se especifica si los anteriores o los nuevos) «incorporaron una superficie a nivel de entreplanta que no formaba parte del local, eliminando el antiguo forjado y construyendo con posterioridad la nueva» para añadir más espacio.
Nueva apertura paralizada
El expediente de Urbanismo advierte de multas coercitivas, reiterables mensualmente hasta la ejecución, en cuantía de 1.000 a 10.000 euros cada una teniendo en cuenta la normativa autonómica vigente. Al mismo tiempo se ordenó el cese de toda activdad hasta que se obtenga el nuevo título habilitante.
Anteriormente estaba ocupado por un local de tapas, cañas y otro tipo de alimentos. Sin embargo, desde hace unos meses luce la marca de una coctelería ubicada anteriormente en la esquina de Alfonso XIII con Martín Códax. Desde la pandemia el tipo de negocios relacionados con el ocio nocturno se han diversificado, con la apertura de pubs con estilo de música diferentes e incluso nuevos restaurantes especializados en comida rápida a altas horas de la madrugada.
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