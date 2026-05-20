The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y los Seres Queridos: la nueva confirmación para los conciertos de Castrelos

Vigo tiene su decimosegunda confirmación para los conciertos de Castrelosy esta vez viene cargada. The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y los Seres Queridos actuarán el próximo 16 de agosto como parte de los conciertos de FNAC LIVE.

Abel Caballero ha anunciado estas actuaciones, como ya es habitual, a través de una publicación en redes sociales. «FNAC celebra estos grandes conciertos con sabor muy local en ciudades como París, como Lisboa, Madrid y Barcelona. Y ahora se incorpora Vigo», ha señalado el alcade en su comunicado.

Los vigueses podrán disfrutar en una sola jornada de tres de los grupos más escuchados del panorama musical gallego. El propio alcalde apunta sobre The Rapants que se trata de «el grupo de actualidad en Galicia que está arrasando cada vez que actúa».

Por su parte, destaca que Fillas de Cassandra son «extraordinarias» y ya forman parte del panorama cultural de la ciudad. También dedica unas palabras para Eladio y los Seres Queridos, de los que asegura que elaboran música «que acompaña a Vigo desde hace tantos años».

Cartel completo y entradas

El Auditorio de Castrelos cuenta como gran particularidad el libre acceso para la mayor parte de su aforo. Al mismo tiempo, dispone de una zona delantera con capacidad para unas 5.000 personas y para la que es posible adquirir reservas a precios populares al hacerse cargo el Concello de Vigo del grueso del coste. La venta de las entradas para la misma suele activarse unos 10 días antes del concierto, habilitándose canales de venta presenciales y online en dos turnos (matinal y vespertino) para conseguirlas.

Otros conciertos previstos en Vigo

En esta ocasión Castrelos no tendrá su tradicional papel principal en la programación de ocio. El verano musical en Vigo arrancará el viernes 26 de junio con la segunda edición del Galicia Fest. El evento organizado por Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra contará en esa jornada con La Reina del Flow -fenómeno surgido de Netflix- o los gallegos Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit y Sabela.

El sábado 26 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Taburete, Marlena y los gallegos Carla Lourdes y Fredi Leis. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos tendrá una doble sesión de la mano de Leiva el fin de semana siguiente. El exintegrante de Pereza ha logrado vender todas las entradas para los conciertos del 3 y 4 de julio.

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El fin de fiesta por parte de los gobiernos provincial y autonómico llegará el 11 de septiembre. El vigués Hard GZ ofrecerá un concierto en una ubicación todavía por definir, aunque las entradas ya están a la venta desde 20 euros.