Suben a diez los médicos de Urgencias de Vigo dispuestos a cubrir guardias en Ourense

La colaboración de médicos de Urgencias de Vigo con el hospital de Ourense se reforzará en los próximos meses. Fuentes sanitarias confirman que el número de facultativos del servicio vigués dispuestos a desplazarse al CHUO (Complejo Hospitalario Universitario de Ourense) para realizar guardias asciende ya a diez, aunque en este mes de mayo son seis los profesionales que están participando de forma activa en ese apoyo asistencial. Lo hacen con una media de dos o tres guardias mensuales en Ourense, siempre a mayores de sus turnos ordinarios en el área sanitaria de Vigo.

El dato ilustra hasta qué punto la crisis de personal en las Urgencias ourensanas se ha convertido en un problema de alcance gallego. No solo Vigo está colaborando. También lo hacen profesionales de otras áreas sanitarias (como Santiago y O Salnés) y médicos del 061, dentro de un esquema de apoyos voluntarios que intenta evitar que los descubiertos de personal comprometan la atención urgente en la capital ourensana.

La situación llega después de la carta elevada la semana pasada por once coordinadores de Urgencias hospitalarias de Galicia, en la que denunciaban discriminación, bloqueo en la contratación y falta de soluciones para unos servicios que afrontan el verano con presión asistencial creciente.

En ese escrito se advertía de forma expresa de la situación «dramática» del CHUO, donde, según los firmantes, el servicio trabaja con apenas el 40% de los facultativos necesarios y con profesionales exhaustos desde hace meses.

En Vigo, el malestar tiene una doble lectura. Por un lado, el servicio está arrimando el hombro. Por otro, sus facultativos recuerdan que también soportan sobrecarga propia: además de la actividad ordinaria en el Álvaro Cunqueiro, los médicos de Urgencias realizan prolongaciones para colaborar con Atención Primaria y afrontan un verano en el que la demanda asistencial suele crecer en las áreas de costa.

Centralizar la contratación temporal, descartado

La opción de centralizar desde el Sergas la contratación temporal para dirigir profesionales hacia los puntos más deficitarios, especialmente Ourense, ha quedado finalmente descartada para los contratos de corta duración. Según fuentes conocedoras de la negociación, las gerencias de cada área sanitaria seguirán gestionando esas contrataciones para cubrir incidencias, vacaciones y refuerzos estivales. Sí se mantiene, en cambio, la idea de introducir fórmulas de colaboración cuando sea posible.

Entre los profesionales se abre ahora otro debate: si ya existen plazas presupuestadas de difícil cobertura en hospitales comarcales, por qué no reorientar parte de esa oferta hacia el área ourensana. Fuentes médicas plantean, en concreto, que si hay once plazas previstas en O Salnés —un área sin problemas comparables de cobertura—, el Sergas podría modificar la oferta y convocar ocho o diez plazas para Ourense mediante concurso de méritos, con un compromiso de permanencia mínima de dos o tres años en el hospital.

El Sergas mantiene abierta la vía de las plazas de difícil cobertura dentro de su oferta pública de empleo, que incluye puestos de médicos de urgencias y facultativos especialistas en hospitales comarcales. Para los servicios afectados, sin embargo, el tiempo administrativo no coincide con el asistencial: Ourense necesita refuerzos desde hace al menos tres años, cuando se diseño un «Plan especial» para solo tres meses que sigue en vigor y Vigo ya está aportando parte de esa respuesta.

Desde Ourense, fuentes del servicio de Urgencias describen una situación «cronificada» desde hace años, con una plantilla tensionada, profesionales que acumulan jornadas muy por encima de lo ordinario («hasta 250 horas al mes de forma continua y de sobrecarga») y dificultades incluso para organizar descansos y vacaciones. Hubo quien renunció a disfrutarlas en el periodo estival.

Admiten que la ayuda de médicos de Vigo, Santiago, de donde proceden este mes dos profesionales, u otras áreas como O Salnés es imprescindible para cubrir turnos, pero subrayan que no resuelve el problema de fondo: la falta de atractivo del servicio y el agravio que supone que los refuerzos externos cobren incentivos superiores mientras la plantilla estable sostiene la mayor parte de la carga asistencial. Estas fuentes defienden que el debate no debería plantearse como una pugna entre áreas, sino como un reparto más equitativo de los recursos disponibles para evitar que el déficit de Ourense siga agravándose.