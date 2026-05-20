La reforma de Clara Campoamor, en Vigo encara su última fase: ya hay plazo para su finalización

La reforma de la avenida Clara Campoamor de Vigo, en el tramo comprendido entre las rotondas de Ramiro Pascual y de acceso al hospital Álvaro Cunqueiro, afronta su última fase y, según avanzó este miércoles el alcalde vigués, Abel Caballero, ya tiene fecha de finalización después de casi medio año con los operarios sobre el terreno y una inversión superior al millón de euros, cofinanciada entre Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra.

«Estamos terminando con las obras, quedan apenas 15 días, un par de semanas y todo estará terminado, estamos con los trabajos finales», destacó Caballero, recordando que se ha actuado en aproximadamente medio kilómetro del vial para renovar todas las redes de servicios y, lo más importante, habilitar una acera en uno de sus extremos para ofrecer a los peatones que caminen por allí una total seguridad, evitando que tengan que ir por el arcén. El alcalde vigués recuperó también sus críticas a la Xunta por no asumir la reforma.

Más reproches

Clara Campoamor fue una de las calles incluidas en los convenios firmados entre Concello y Diputación para afrontar inversiones en la ciudad, acuerdos a los que se ha vuelto a referir Abel Caballero para incidir en las críticas al gobierno provincial, asegurando que tienen una deuda pendiente de abonar que supera los seis millones de euros y rechazando las acusaciones de la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, de que la documentación presentada para justificar los gastos estaba incompleta o con errores.

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«La responsable del PP de Vigo sigue mintiendo sin parar, el Concello justificó todo, envió las certificaciones y la Diputación tiene que pagar, pero no quiere porque busca que se paren las obras y no acaben en tiempo y forma», señaló Caballero, reprochando también a la institución provincial no colaborar con el aeropuerto de Peinador y la reforma de Tribuna para ser sede del Mundial 2030.