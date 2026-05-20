Navalia
El Puerto de Vigo, comprometido con la labor humanitaria de los hospitales flotantes
Carlos Botana respalda el trabajo realizado por la ONG «Mercy Ships», con casi medio siglo de trayectoria
R.V.
La Autoridad Portuaria de Vigo, en el marco de la feria Navalia, ha querido dejar claro su apoyo explícito a la acción humanitaria internacional. El presidente de la institución, Carlos Botana, estuvo junto a Gerardo Vangioni, responsable en España de la ONG «Mercy Ships» (Naves de la Esperanza), en la conferencia titulada «Voluntariado en el mar: compromiso y servicio». Durante el encuentro, se ha puesto en valor el papel estratégico e imprescindible que desempeñan los puertos, operadores logísticos, proveedores y astilleros a nivel global para sostener la actividad de los dos buques de la organización: el Global Mercy y el Africa Mercy.
Estas embarcaciones dependen directamente de los servicios de mantenimiento, reparaciones navales y avituallamiento que ofrece el sector marítimo para poder cumplir con sus misiones médicas. En este sentido, Vangioni expuso que alrededor de 5.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a una cirugía segura, asequible y a tiempo, estimándose que cada dos segundos fallece una persona por falta de atención quirúrgica.
Para combatir esta brecha, «Mercy Ships» despliega desde 1978 hospitales flotantes de primer nivel, especialmente en zonas en desarrollo del África subsahariana. Su trabajo se traduce en 125.000 intervenciones quirúrgicas, más de 570.000 tratamientos dentales, la formación especializada de 57.000 profesionales sanitarios locales y el impulso de más de 1.115 proyectos de desarrollo e infraestructuras en tierra.
El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha destacado durante la jornada el firme compromiso de la comunidad portuaria olívica con los valores de solidaridad y servicio que representan el voluntariado del mar, señalando que la ingeniería naval y el conocimiento logístico expuestos estos días en Navalia cobran su máximo sentido cuando se ponen al servicio de causas humanitarias sin límites que buscan, en definitiva, construir un mundo mejor y más igualitario.
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