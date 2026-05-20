El PP de Vigo apuesta por más fondos para arreglar baches: «Hay cinco quejas al día»

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclama que se incrementen y se ejecuten en su totalidad las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento y conservación de firmes, pavimentos y otras infraestructuras de la red viaria, asegurando que los vigueses presentan cinco quejas diarias por problemas relacionados con este tema.

«Llevamos meses denunciando el deterioro de las calles, fruto del abandono por parte del gobierno local, más centrado en los anuncios que en ejecutar realmente las obras que necesita la ciudad y más preocupado por las fotos que por exigir a la concesionaria del mantenimiento de los viales, que hay una aunque a veces no lo parezca, que cumpla con su obligación», señala Luisa Sánchez.

Todo este tema se abordará el próximo lunes en la moción que han registrado los populares para debatir en el salón de plenos, censurando que en lo que va de año no se haya gastado ni un euro de los 7,6 millones anunciados para el plan extraordinario de renovación de firmes. «Todavía se va a adjudicar la primera de esas obras, que se anunció ya por octubre. Como el ritmo sea ese vamos a llegar a la época de lluvias con los deberes sin hacer», reprocha la líder del PP vigués, asegurando que el problema lo sufren todos los barrios y parroquias de la ciudad.

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Asimismo, la popular vuelve a poner de manifiesto la «incapacidad» del gobierno local de ejecutar lo que anuncia, apuntando que el año pasado tan solo se gastaron 425.000 euros de los 2,9 millones consignados para la conservación de vías y espacios públicos. «No es nada nuevo: al gobierno de Caballero le gusta recaudar, pero le cuesta mucho ejecutar. Los vigueses lo sufrimos con el estado de conservación de las calles y caminos, totalmente deteriorados fruto de la falta de planificación, de inversiones manifiestamente insuficientes y el abandono continuado a lo largo de los 19 años de gobierno de Abel Caballero , que ha convertido Vigo en la capital de las fochancas», concluye Sánchez.