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Povisa registró seis ensayos clínicos y seis estudios el año pasado

Hoy se celebra el Día Internacional del Ensayo Clínico

Grupo de investigación de Ribera Povisa.

Grupo de investigación de Ribera Povisa. / Ribera

R. V.

«La investigación clínica se ha consolidado como uno de los principales ejes estratégicos del grupo sanitario Ribera», subraya el grupo sanitario propietario del hospital vigués Povisa. En el Día Internacional del Ensayo Clínico detalla que, durante el año pasado, el grupo ha gestionado un total de 77 ensayos clínicos en sus diferentes hospitales y 63 estudios observacionales, además de 264 publicaciones científicas y proyectos colaborativos multicéntricos en distintas especialidades.

En concreto, el hospital Ribera Povisa registró 6 ensayos clínicos y 6 estudios observacionales el año pasado, con presencia destacada de llos servicios de Medicina Interna, Neurología, Alergología y Neumología, además de Oncología Médica.

Ribera remite un comunicado en el que «pone en valor el desarrollo de esta actividad, que se articula a través de su área corporativa de Investigación, formada por 144 profesionales investigadores del grupo y considerada el centro de conocimiento de la organización».

Cuenta que «esta área ha sido diseñada para facilitar a los profesionales sanitarios de Ribera recursos técnicos, soporte metodológico, herramientas de análisis y procedimientos de gobernanza que permiten optimizar resultados en sus investigaciones y acercar alternativas terapéuticas innovadoras a los pacientes».

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El grupo

«Promovemos junto a nuestros profesionales estudios y proyectos de investigación clínica y contamos con los recursos, herramientas y metodología necesarios para facilitar ensayos clínicos, estudios observacionales y publicaciones científicas de alto impacto», asegura la directora corporativa de Investigación del grupo sanitario Ribera, Mercedes Gozalbo.

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