La Policía Nacional de Vigo detiene a un hombre por más de 40 robos en negocios y oficinas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Vigo a un hombre presuntamente responsable de más de 40 robos en establecimientos y oficinas, que fueron perpetrados en un periodo de nueve meses. El ahora detenido accedía a los locales y oficinas a través de ventanas, en ocasiones en altura y de pequeñas dimensiones, y una vez en el interior reptaba por el suelo para evitar ser detectado por los sistemas volumétricos de alarma. Además llegó a llevar a cabo dos o tres robos por noche, actuando en solitario o bien en compañía de otros.

Entre los efectos robados figuran material fotográfico valorado en casi 4.000 euros, material de peluquería valorado en más de 4.700 euros, 1.900 euros en material informático, además de una máquina tragaperras y diversos bienes de un bar valorados en más de 10.100 euros.

A prisión

Los hechos se remontan al pasado día 11 de mayo, cuando agentes pertenecientes al Grupo Operativo de Policía Judicial del distrito de Traviesas, Centro y Redondela procedieron a la detención de un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en una carnicería. Por este hecho y otros 41 robos, con similar modus operandi, el detenido pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 1.

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Esta detención se enmarca dentro de una campaña delictiva liderada por el ahora detenido que, solo o con la colaboración de otros, había llevado a cabo un gran número de robos con fuerza desde finales del año pasado. A pesar de que el investigado tomaba fuertes medidas para evitar ser identificado —como llevar capucha, pasamontañas o guantes—, gracias a las pesquisas policiales los agentes han logrado recopilar pruebas e indicios suficientes para situarlo en varios robos perpetrados en Vigo.