El Parlamento gallego insta al Concello de Vigo a desbloquear la biblioteca del Estado tras dos décadas de demora

La futura biblioteca pública del Estado en Vigo vuelve a escena política con una nueva iniciativa parlamentaria para intentar sacar del atasco un proyecto que acumula casi veinte años de retraso. El Parlamento de Galicia aprobó este miércoles una proposición no de ley impulsada por el Grupo Popular en la que insta a la Xunta a dirigirse al Concello de Vigo para que, en el plazo máximo de un mes, ceda al Gobierno central la parcela de la calle Lalín prevista para la construcción del equipamiento. La iniciativa salió adelante sin votos en contra y reclama además al Ejecutivo estatal que active en los próximos meses la licitación del proyecto, con calendario detallado y dotación presupuestaria suficiente.

La diputada popular Patricia García resumió el estado del proyecto con una frase tan gráfica como demoledora: «Nove localizacións, nove ministros e case vinte anos esperando». A su juicio, la biblioteca viguesa es «unha infraestrutura eternamente anunciada, pero nunca executada», atrapada desde 2007 en «burocracia, improvisación e propaganda política» por el bloqueo del gobierno local.

El núcleo de la ofensiva del PP pasa por fijar con claridad las responsabilidades de cada administración. La parlamentaria reclamó que el Concello formalice de una vez la cesión definitiva de los terrenos y que, a continuación, el Gobierno central licite y ejecute la infraestructura. «Sen cesión, non hai licitación e sen licitación non hai biblioteca», advirtió.

La iniciativa aprobada por la Cámara gallega incluye también la exigencia de que el Ejecutivo estatal adopte «de maneira inmediata» las medidas necesarias para impulsar la redacción del proyecto, la licitación de las obras y su ejecución, con el fin de evitar nuevos incumplimientos en un expediente que sigue sin avances administrativos visibles pese a la intención del Ministerio de Cultura de mover ficha en 2026. Según el PP, a estas alturas del año no se ha publicado la licitación, no existe proyecto constructivo redactado y tampoco hay un calendario cierto para el inicio de las obras.

Patricia García elevó además el tono político al cargar tanto contra Abel Caballero como contra Pedro Sánchez. «Porque Abel Caballero é o rei das infografías; Pedro Sánchez, o rei das escusas. Un vende maquetas e o outro vende titulares», lanzó desde la tribuna. También criticó que Vigo siga contando con una red bibliotecaria «claramente insuficiente» y reprochó al alcalde que lleve «20 anos anunciando a mesma biblioteca» sin haber completado aún la cesión de los terrenos.

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La diputada popular contrapuso, además, la dimensión del proyecto defendido por el Concello —de unos 4.000 metros cuadrados— con la propuesta que, según ella, ha venido sosteniendo la Xunta, de entre 8.000 y 8.500 metros cuadrados, para adecuar la futura infraestructura al peso de Vigo. Y cerró su intervención denunciando que el problema ya no es urbanístico ni técnico, sino estrictamente político y administrativo.