Los magistrados Manuel Ángel Pereira y Diego de Lara presentan sus candidaturas para presidir el Tribunal de Instancia de Vigo

Los magistrados Manuel Ángel Pereira Costas y Diego José de Lara Alonso-Burón han formalizado sus candidaturas para el cargo de presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, la nueva denominación de los antiguos jueces decanos. Ambos aspiran a suceder a Germán Serrano, que cesó a principios de este mayo debido a su ascenso a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Las elecciones, para las que todavía se pueden presentar más candidatos hasta 24 horas antes de la fecha de los comicios, se celebrarán el próximo 11 de junio.

Los casi 40 magistrados unipersonales que ejercen en Vigo están convocados a estas elecciones para designar a quien los representará durante los próximos cuatro años.

Manuel Ángel Pereira, que está a punto de cumplir 25 años de trayectoria profesional, es el titular de la plaza 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia y desde febrero está al frente de esta Sección Civil, un nuevo cargo derivado de la estructura judicial que echó a andar en enero. Antes de centrarse en esta jurisdicción, fue, en 2006, el primer juez de Violencia sobre la Mujer de Vigo y Galicia.

Diego de Lara es titular de la plaza 5 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo (a la que llegó procedente de uno de los antiguos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Cangas), una jurisdicción en la que suma una larga trayectoria de 15 años y a la que también pertenece el ya exdecano Serrano.

A la espera de si se presentan más candidatos o candidatas, quien salga elegido el 11 de junio afrontará una nueva etapa judicial en Vigo tras los 17 años de decanato de Serrano, quien en unos días tomará posesión en el TSXG y que la próxima semana será homenajeado con una comida en el Club de Campo.

Retos

Entre los retos del nuevo presidente de los magistrados estará consolidar la implantación del Tribunal de Instancia nacido este enero y estar atento a las necesidades judiciales actuales y las que aparezcan durante los próximos años. Precisamente, para este junio se prevé, si se cumple la promesa del Ministerio de Justicia, que salga adelante el Real Decreto que contempla la creación de la plaza de octavo juez instructor eliminada en 2025 y de tres magistrados más en la Sección Civil, que se ha visto golpeada por un fuerte aumento de litigiosidad en los últimos años. Y una demanda pendiente es la implantación.

Noticias relacionadas

Manuel Ángel Pereira era el presidente en funciones del Tribunal de Instancia de Vigo, pero dado que ahora es candidato al cargo, dicha representación temporal pasa a corresponder a José Manuel Díaz Álvarez por ser el más antiguo de los que ejercen en Vigo.