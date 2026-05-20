Interceptado con drones un furtivo con tres kilos de almejas en una playa vedada de Vigo

Agentes de la Unidad Fénix de Drones de la Policía Local de Vigo interceptaron el pasado 16 de mayo a un hombre que presuntamente extraía marisco de forma ilegal en el arenal de Ríos de Fora, una zona actualmente vedada al marisqueo debido a la presencia de toxina.

El operativo de vigilancia comenzó durante la mañana, en coordinación con LEVX, la Torre del Aeropuerto de Vigo. A las 10.45 horas, los agentes detectaron mediante el vuelo de los UAS la actividad irregular de un varón en la orilla de la playa. Según la Policía Local, el hombre extraía bivalvos y posteriormente los trasladaba hasta una zona de piedras y algas, donde los ocultaba.

Imagen de dron. / Policía Local

Los agentes se dirigieron hasta el lugar y procedieron a su identificación. Se trata de C. F. M., de 56 años, vecino de Vigo y con diversos antecedentes relacionados con el furtivismo.

La Policía Local dará cuenta de los hechos a la Consellería de Pesca para la tramitación de la correspondiente sanción por una presunta infracción de la Ley de Pesca de Galicia.

El marisco incautado, unos tres kilos de almejas, fue entregado con la colaboración de responsables de la Cofradía de Pescadores de Vigo, que procedieron a devolver los bivalvos a su hábitat natural. Además, se realizó una siembra de cría de almeja en los arenales con el objetivo de favorecer la regeneración y restauración de la biodiversidad.

Imagen de dron. / Policía Local de Vigo

La Policía Local recuerda que la zona en la que fue interceptado el hombre permanece cerrada al marisqueo por la presencia de toxina, con el consiguiente riesgo sanitario que podría suponer el consumo de estos productos.