Las hojas de ruta de los candidatos a la presidencia judicial en Vigo

Los magistrados Manuel Ángel Pereira Costas y Diego José de Lara Alonso-Burón ya son oficialmente los dos primeros candidatos para el cargo de presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, la nueva denominación de los antiguos jueces decanos. Ambos aspiran a suceder a Germán Serrano, que cesó a principios de este mayo debido a su ascenso a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Las elecciones se celebrarán el 11 de junio.

Los casi 40 magistrados unipersonales que ejercen en Vigo están convocados a estas elecciones para designar a quien los representará los próximos cuatro años. Todavía se podrán presentar más candidaturas hasta 24 horas antes de los comicios, pero al menos por ahora no suena ningún otro nombre que se postule a la presidencia.

Pereira, a punto de cumplir 25 años de trayectoria profesional, es el titular de la plaza 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo y desde febrero está al frente de esta sección, un nuevo puesto de la estructura judicial que echó a andar en enero. De Lara, magistrado desde hace algo más de 20 años, es titular de la plaza 5 de la Sección de lo Social.

A la espera de si hay más candidatos/as, lo cierto es que por primera vez en años se vivirán unas elecciones reñidas (en los últimos mandatos el exjuez decano fue el único aspirante). Quien salga elegido afrontará una nueva etapa judicial en Vigo tras los 17 años de decanato de Serrano, que tomará posesión en el TSXG y que será homenajeado en el Club de Campo. El magistrado José Manuel Díaz Álvarez ostentará la presidencia en funciones estas semanas.

Manuel Ángel Pereira. / Alba Villar

Decidí dar este paso adelante: es interesante y supone un reto profesional Manuel Ángel Pereira Costas — Magistrado

Manuel Ángel Pereira (Pontevedra, 1971) empezó a ejercer como juez en 2002. En Caldas de Reis, a continuación en Lugo y desde enero de 2007 en Vigo, primero como magistrado de Violencia sobre la Mujer (fue el primero en Galicia en ponerse al frente de esta especialidad) y desde el año 2011 en la actual plaza 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia, una sección que además preside desde este pasado febrero en el marco de los nuevos cargos que han surgido a raíz de la reforma legal.

Pereira, que habitualmente participa en formaciones así como en charlas y conferencias y que es un firme defensor del uso de la lengua gallega en las sentencias y en el resto de resoluciones judiciales, confiesa que se animó a presentarse tras recibir «ánimos» para ello por parte de compañeros, sobre todo de la jurisdicción en la que desarrolla su labor como magistrado.

«En mi breve experiencia como presidente de la Sección Civil veo que es positivo ver las problemáticas desde este otro lado. Así que decidí dar el paso adelante, creo que es interesante y además supone un reto profesional», valora.

Tras aclarar que la presidencia de la Sección Civil es más de “consumo y funcionamiento interno”, mientras que el cargo al que opta ahora es diferente entre otros motivos por las implicaciones que tiene en cuanto al «papel institucional y representativo» que corresponde a los presidentes de los tribunales de instancia, afirma que en Vigo el reto más «inmediato» en la nueva etapa que se abrirá en junio es «buscar una coordinación lo más eficiente posible con la Oficina Judicial» nacida en enero.

Y en cuanto a otras necesidades, este magistrado manifiesta que en todo momento es importante estar atentos a las problemáticas que pueden ir surgiendo en las diferentes jurisdicciones, pero a día de hoy lo más «acuciante» es conseguir una dotación adecuada de plazas de magistrados y en general de personal en la Sección Civil, «por la sobrecarga que lleva sufriendo desde hace años», y recuperar la plaza 8 de la Sección de Instrucción, que fue eliminada en 2025 y que es, señala, «irrenunciable».

Diego de Lara. / Alba Villar

Representar a mis compañeros sería un gran honor. Escucharé todas sus reivindicaciones Diego de Lara Alonso-Burón — Magistrado

Diego de Lara (Vigo, 1973) ingresó en la carrera judicial hace algo más de dos décadas, en 2005. Tras sus primeros destinos en O Barco de Valdeorras y Cangas do Morrazo, en 2011 llegó a Vigo, ocupando el mismo destino desde entonces, la actual plaza 5 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, sumando así 15 años de trayectoria en la jurisdicción laboral, la misma que la del ya exjuez decano, siendo además compañeros en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

De Lara afirma que precisamente Germán Serrano y su «legado» han sido «una inspiración» de cara a animarse a presentarse a la presidencia del Tribunal de Instancia. «La cercanía con él ha influido», reconoce.

«Representar a mis compañeros sería un honor», afirma. Su objetivo durante estas tres semanas previas a las elecciones es «escuchar» y conocer de primera mano las «principales preocupaciones y reivindicaciones» de todos los magistrados, estudiar a fondo las estadísticas de actividad de las distintas jurisdicciones y ahondar en el funcionamiento del decanato para «madurar» las que serán las principales líneas de su candidatura.

«Existen reivindicaciones latentes», dice, citando la situación que atraviesan los tribunales de instancia. «Está pendiente la creación de tres plazas [de magistrado] en la Sección Civil y de otra en la de Instrucción. Esperemos que estas promesas fructifiquen», indica, añadiendo que hay que estar atentos al Mercantil, sobrecargado por los pleitos del «cártel de los coches».

También se refiere a la histórica demanda de las guardias de 24 horas y, sobre el Tribunal de Instancia, ve clave fortalecer las vías de comunicación entre los magistrados y los letrados de la Administración de Justicia que están al frente de la nueva Oficina Judicial: «Sería interesante un protocolo de coordinación para evitar disfunciones».

De Lara, que participa en formaciones de futuros profesionales del Derecho y en charlas con colegios profesionales y otras entidades, valora que será una campaña «en positivo» de todos los candidatos de cara a «defender los intereses de los miembros del Tribunal de Instancia de Vigo».