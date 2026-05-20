La gratuidad de las guarderías y las bajas ratios multiplica el personal técnico de Educación Infantil en Vigo

Cuesta hablar de descenso de natalidad cuando en los últimos años, prácticamente un trienio atrás, las guarderías privadas y también públicas en determinadas franjas de edad, cuentan con importantes listas de espera. Una de las causas detrás de este contraste es el menor número de plazas y el límite de niños por clase.

El ratio máximo de alumno que puede haber en las escuelas infantiles es 8 en las aulas de 0-1 años, 13 en las de 1-2 (las más solicitadas) y 20 en la de los «mayores», de 2-3 años. Esto obligó a estas guarderías a adaptar sus espacios para ganar aulas y, a más aulas, más docentes.

Así lo muestran las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, relativas al profesorado de centros educativos tanto públicos como privados. Con datos del curso pasado, el 2024/2025, el número de profesionales técnicos de Educación Infantil duplicaron su cifra respecto al año lectivo 2022/2023: 946 actuales frente a los 425 que se contabilizaban entonces.

Esto en centros de titularidad privada, en la pública la situación de crecimiento es prácticamente idéntica, con casi medio millar más de profesionales técnicos de Infantil que dos cursos atrás.

Precisamente esta es la única categoría que, atendiendo a estos datos de carácter oficial, experimenta una subida importante. Respecto a otros grupos como maestros, profesores de Educación Secundaria, etc., las cifras no admiten variaciones sustanciales.

Gratuidad

¿Y qué está detrás de la demanda en las escuelas infantiles? Claramente, su gratuidad. Ya no solo las autonómicas, bien a través de Política Social, bien a través de la Axencia Galega de Servizos Sociais, o las municipales, que también financian el servicio de comedor y transporte, se ofrecen de forma gratuita a las familias. Ahora, cualquier guardería privada puede ser subvencionada por la Xunta de Galicia siempre que lo solicite, repercutiendo en los padres y madres que si antes no hacían uso de estos servicios, ahora se han convertido en fundamentales en aras de la conciliación.

Estudios de Grado Superior

Otro dato que pone de relieve este aumento de este profesorado esecífico se observa en los ciclos de Grado Superior de Educación Infantil, que en Vigo se imparten en el CPR San José de la Guía y en el CPR Aloya. En ambos se han ampliado a la modalidad semipresencial para poder asumir toda la demanda de estos estudios de Formación Profesional.