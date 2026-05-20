Down Vigo asegura que su prioridad es garantizar la continuidad de los servicios

La asociación Down Vigo ha emitido un comunicado para trasladar «un mensaje de tranquilidad a las familias, personas usuarias, profesionales y sociedad en general» después de que UGT denunciase ese lunes públicamente la decisión de la entidad de acometer despidos y la externalización de servicios y anunciar «todas las acciones legales precisas».

La junta directiva de Down Vigo reafirma «su compromiso con la continuidad de la asociación y con los servicios que presta desde hace más de 35 años» y asegura que no existe «ninguna previsión ni plan orientado a su extinción, sino todo lo contrario».

«La prioridad es garantizar la sostenibilidad del proyecto y la continuidad de la atención a las personas usuarias», aclaran en el comunicado.

La entidad reconoce que el ejercicio económico de 2025 se cerró con un resultado negativo próximo a los 240.000 euros. «Una situación que responde, en gran medida, al incremento de los costes salariales derivados de la aplicación del convenio colectivo estatal del sector y a la disminución de las ayudas», aclaran.

En este contexto, lamentan «profundamente» las medidas de ajuste y su impacto humano y agradecen «el compromiso y profesionalidad de las personas afectadas».

Según explican, la primera de estas medidas fue prescindir del director gerente y la segunda consiste en un incremento del importe de las cuotas de socio y de servicios. En tercer lugar, se está llevando a cabo un ajuste de plantilla, «buscando que afecte lo menos posible al buen funcionamiento de la entidad».

Respecto a la supuesta externalización de servicios denunciada por UGT, la asociación asegura que no contemplan ningún proceso de este tipo respecto a su cartera de atención profesional «ni existe una decisión adoptada en ese sentido».

«La única cuestión valorada internamente fue la posibilidad puntual y temporal de recurrir a apoyo externo en un ámbito muy concreto, como el de la logopedia, únicamente en caso de no encontrar profesionales para cubrir este servicio», puntualizan.

Down Vigo manifiesta también su disposición al diálogo con las personas trabajadoras y sus representantes «desde el respeto institucional y la responsabilidad compartida, con el objetivo de afrontar este contexto complejo sin alimentar confrontaciones que puedan generar preocupación innecesaria entre las familias y personas usuarias».

La asociación insiste en que su prioridad continúa siendo «preservar la calidad de la atención, la estabilidad de los programas y el modelo de acompañamiento integral» que define su trayectoria desde 1989. Y continuará trabajando «con transparencia y responsabilidad para consolidar un proyecto social que sigue siendo esencial para cientos de personas y familias del área de Vigo».