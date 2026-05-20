Diego Calvo defiende la propuesta de la Xunta para captar rutas aéreas y pide unidad institucional

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, salió este miércoles en defensa de la propuesta de la Xunta para captar nuevas rutas aéreas en los tres aeropuertos gallegos y llamó a todas las administraciones a actuar de forma coordinada para reforzar la conectividad de la comunidad. Lo hizo durante una intervención en el pleno del Parlamento gallego, donde apeló a «trabajar todos juntos» y «empujar en la misma dirección».

Calvo respondió a una pregunta del diputado popular Gonzalo Trenor y aprovechó para subrayar que las competencias en esta materia corresponden a Aena, organismo que, según recordó, conoce tanto los costes operativos de las compañías como las condiciones reales para diseñar una oferta viable de nuevas conexiones. A partir de ese trabajo técnico, señaló, se ha construido un «caso de negocio» para los tres aeropuertos gallegos.

En su intervención, el conselleiro explicó que la Xunta ha comprometido una aportación de 100.000 euros por cada nuevo vuelo, con un máximo de dos rutas por aeropuerto, dentro de una propuesta que presentó como equilibrada y transparente. «Con esto intentamos ser claros, transparentes, que no existiese discriminación y reducir el ruido en torno a la coordinación aeroportuaria e intentar que los localismos no se impusieran», sostuvo.

La referencia a los «localismos» volvió a situar en el centro del debate el delicado equilibrio entre Peinador, Lavacolla y Alvedro, tres infraestructuras que históricamente han competido por rutas, inversiones y protagonismo institucional. Frente a esa lógica, Calvo defendió una estrategia conjunta que permita fortalecer el sistema aeroportuario gallego en su conjunto.

El responsable autonómico agradeció además la implicación de las diputaciones de Pontevedra y A Coruña, que se han sumado al esquema de apoyo a la captación de vuelos. En este punto evitó entrar en comparaciones sobre las cuantías comprometidas por cada institución y prefirió insistir en la necesidad de sumar esfuerzos. «Todo va a sumar, lo importante es trabajar todos juntos y empujar en la misma dirección», reivindicó.

Por su parte, Gonzalo Trenor cargó contra la actitud del Ministerio de Transportes, al que acusó de actuar con «pasividad y dejadez» pese a ser la administración competente en materia de transporte aéreo. El diputado popular agradeció, en cambio, que el grupo de conectividad aérea de Galicia esté trabajando para construir una propuesta «coordinada y atractiva», aunque lamentó que no todas las instituciones estén poniendo «talento, ni voluntad, ni trabajo».