Detenidos tres vecinos de Vigo acusados de robar una caja fuerte en un local de Fragoso

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron en la madrugada del martes a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito de robo en un establecimiento comercial situado en la avenida de Fragoso.

Los hechos se produjeron después de que un ciudadano alertase a la sala operativa de comunicaciones de la Policía Local tras observar a una mujer y dos hombres arrastrando una caja metálica desde el interior de un local. El testigo facilitó una descripción física de los sospechosos lo que permitió a una patrulla localizar poco después en las inmediaciones a tres personas que coincidían con las características aportadas.

Los agentes procedieron a su identificación y a un cacheo superficial. Durante la intervención, localizaron en una mochila que portaba uno de los varones una caja fuerte metálica.

Mientras tanto, otra patrulla se desplazó hasta el local presuntamente violentado para custodiarlo y dio aviso al gerente del establecimiento. Una vez en el lugar, el responsable comprobó que había daños en la verja y en la puerta de acceso y que faltaba de la oficina una caja fuerte idéntica a la intervenida por los agentes.

Según indicó el gerente, la caja contenía aproximadamente 500 euros. Además, los policías localizaron en un bolsillo de la mujer interceptada un teléfono móvil que también habría sido sustraído del establecimiento.

Noticias relacionadas

Por estos hechos, la Policía Local procedió a la detención de E. A. V., varón de 39 años; M. J. F. M., mujer de 43 años; y L. A. C. G., varón de 46 años. Los tres son vecinos de Vigo.