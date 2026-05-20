Un conductor resulta herido al empotrarse contra una farola en Beiramar
El hombre, de 48 años y único ocupante del turismo, fue trasladado consciente al Álvaro Cunqueiro tras salirse de la vía en dirección a Bouzas
Un conductor de 48 años resultó herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la calle Beiramar, en dirección a Bouzas. El siniestro se produjo sobre las 06.35 horas, cuando el turismo que conducía, un Hyundai, se salió de la vía.
Según informó la Policía Local, el vehículo perdió el control y acabó impactando contra un báculo de alumbrado público. El conductor era el único ocupante del coche.
A pesar de que el turismo sufrió graves desperfectos, el hombre fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro en estado consciente. En principio, su estado de salud no revestía gravedad.
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