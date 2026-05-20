Un conductor resulta herido al empotrarse contra una farola en Beiramar

Un conductor de 48 años resultó herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la calle Beiramar, en dirección a Bouzas. El siniestro se produjo sobre las 06.35 horas, cuando el turismo que conducía, un Hyundai, se salió de la vía.

Según informó la Policía Local, el vehículo perdió el control y acabó impactando contra un báculo de alumbrado público. El conductor era el único ocupante del coche.

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A pesar de que el turismo sufrió graves desperfectos, el hombre fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro en estado consciente. En principio, su estado de salud no revestía gravedad.