El comercio local de Vigo «pasa» de Bizum

Desde el pasado lunes, la conocida plataforma de pagos española, Bizum, ha dejado de reducirse al envío de dinero entre particulares para dar el salto a los comercios físicos y competir directamente con las multinacionales Visa y Mastercard, que dominan el mercado de las tarjetas de crédito y débito. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para la implantación de Bizum en las tiendas de Vigo, que no están preparadas tecnológicamente para esta nueva forma de pago.

«Los bancos tienen que adaptar los tpv (datáfonos) para habilitar el pago a través de esa aplicación. Pero todavía no lo han hecho y no se han puesto en contacto con nosotros para informarnos del proceso», explica Iván Iglesias, presidente de la Federación de Comercio de Pontevedra y de la asociación de comerciantes del barrio de As Travesas (Aetravi).

Es decir, los negocios de Vigo están, dicho coloquialmente, «en pañales» ante esa nueva situación que promete una auténtica revolución en los sistemas de pago. Algunas tiendas, como Le Marché de Rachel, una boutique de ropa en la calle Carral, llevan tiempo aceptando Bizum pero solo a través del teléfono móvil, es decir, como si fuera un envío de dinero entre particulares. Incluso en mercadillos, algunos puestos permiten ese envío de dinero como forma de pago por la venta de algún producto. Pero todavía no sabe nada de la adaptación del datáfono. «Aquí la mayoría de clientes pagan a través del móvil, pero con las tarjetas que tienen integradas en sus dispositivos», explica Mariló Pereiro, la gerente de Le Marché de Rachel.

La falta de información es lo que más preocupa a los comerciantes, que no saben ni cómo ni cuándo van a recibir notificación de los bancos sobre la adaptación de los datáfonos para los pagos a través de Bizum. Tienen claro, no obstante, que no les va a salir gratis. «Si ahora mismo de media se paga entre un 0,20% y un 3% por cada operación abonada con tarjeta de crédito, estamos seguros de que vamos a tener que hacer frente a una comisión por los abonos a través de Bizum, porque de no ser así el negocio de las tarjetas dejaría de tener sentido. Seremos nosotros los que tendremos que asumir los costes. No sabemos todavía si Bizum va a seguir la misma política de Mastercard y Visa, pero no nos creemos que vaya a salir gratis», asegura Iván Iglesias.

No obstante, los comerciantes son conscientes de que el pago mediante la aplicación de Bizum se acabará generalizando, pero no saben cuándo. Hasta que los bancos les informen de las condiciones y adapten los datáfonos, de momento se mantendrán únicamente los abonos en efectivo y con tarjeta.

Bizum Pay, como se conoce la aplicación, contará con una importante ventaja, y es que el dinero llegará antes, lo que ayudará sobre todo a los comercios más pequeños, que son los que suelen tener dificultades de gestión de efectivo. Los pagos con tarjeta no llegan inmediatamente, sino que pueden tardar días.