Las cintas pendientes de cortar en Vigo antes de la próxima cita con las urnas: 15 proyectos y 70 millones de inversión

En un año, los vigueses estarán citados con las urnas para elegir con sus votos los 27 concejales que conformarán la Corporación entre 2027 y 2031. Desde la convocatoria de los comicios, la ley electoral prohíbe a las administraciones realizar inauguraciones con el objetivo de garantizar la imparcialidad de las administraciones, razón por la cual toca apretar el acelerador para poder cortar hasta 15 cintas de proyectos en la ciudad que tienen plazos asumibles para estar finalizadas antes del primer trimestre de 2027 y que suman una inversión aproximada de 70 millones de euros, según consta en los portales de contratación de Concello de Vigo, Xunta y Autoridad Portuaria de Vigo, aunque las actuaciones también cuentan con la implicación económica de Diputación de Pontevedra y Gobierno central en determinados proyectos.

Una de las obras más esperadas es la conclusión de la nueva grada de Gol del estadio de Balaídos, siendo también la que requiere un mayor esfuerzo económico tras haber sido adjudicada por 25 millones de euros que cofinancian Concello y Diputación. Según los últimos plazos trasladados por el alcalde vigués, Abel Caballero, la estructura estará totalmente levantada a principios de verano, lo que permitirá avanzar en la distribución de los interiores para, tras la época estival, estar en disposición de iniciar el montaje de la cubierta y que entre diciembre y enero pueda ser ocupada por más de 7.000 celtistas para situar el aforo de Balaídos por encima de los 30.000 espectadores.

También avanza a buen ritmo otra de las actuaciones más ambiciosas en materia urbana de los últimos tiempos como es la transformación integral de la avenida de Madrid (13,3 millones), con prácticamente todo el trabajo menos visible ya concluido y que, a partir de ahora, se dejará ver con las nuevas aceras y el detalle de la nueva fisionomía planeada para el vial, que se convertirá en un bulevar más amable para peatones con tres carriles por sentido y varias intersecciones.

La inversión será también notable, por encima de los seis millones de euros, para dotar al paseo de Bouzas de una estructura integral como los Peiraos do Solpor, obra promovida por la Autoridad Portuaria que permitirá contar con un mirador hacia la ría y un visor submarino para apreciar la rica biodiversidad. En cifras similares se mueve también el proyecto conveniado entre Concello y Diputación para reconstruir la piscina de Teis tras ser devastada la antigua por un incendio.

Mientras, antes de la próxima cita con las urnas, también está previsto que engorde sensiblemente el programa Vigo Vertical, que incorporará hasta cuatro nuevos elementos de la mano de la reforma de las calles y plazas en las que se instalarán. Están en disposición de ser una realidad próximamente las rampas en Paseo de Granada, Pintor Colmeiro y Pintor Lugrís, mientras que también habrá un nuevo ascensor en Marqués de Valterra.

Las humanizaciones y la generación de nuevos espacios públicos forman parte también del catálogo de inversiones en ejecución y que están en su recta final tras meses de trabajos. El Concello, con el apoyo de la Diputación en varios casos, está acometiendo las rehabilitaciones de viales como el de Clara Campoamor entre Ramiro Pascual y la rotonda del Álvaro Cunqueiro, pero también en el casco urbano, como sucede por ejemplo en Lepanto, que afronta sus últimos coletazos, o San Roque. Mientras, la Autoridad Portuaria tiene en marcha desde principios de año la urbanización de la explanada anexa a la lonja, que además de mejorar las prestaciones del mercado, permitirá a los vecinos tocar el agua con la punta de los dedos. Por otro lado, en unas semanas arrancará, con un plazo de ejecución de ocho meses, la construcción de un macroparque infantil en la Finca Matías que será uno de los más grandes de la ciudad.

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Por lo que respecta a la Xunta, además del buen ritmo de la expansión del barrio de Navia con edificios de viviendas que estarán en manos de vigueses desde 2027, destacan inversiones para la mejora de centros educativos, como es el caso del CEIP Carballal.