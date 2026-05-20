El calor gana terreno en Vigo y el viernes se rozarán los 30 grados

Vigo y su área metropolitana afrontan varios días de tiempo estable y temperaturas al alza, antes de que la atmósfera se vuelva más inestable de cara al fin de semana. La influencia de las altas presiones favorecerá cielos poco nubosos o despejados, con ambiente cada vez más cálido y posibilidad de brumas costeras en puntos de las Rías Baixas.

Este miércoles predominará el tiempo tranquilo en Vigo, con cielos parcialmente soleados y máximas en torno a los 25 grados, mientras que las mínimas se situarán cerca de los 14.

Las temperaturas empiezan a ser veraniegas en Vigo. / Jose Lores

El jueves continuará el dominio anticiclónico. El sol será protagonista en buena parte del día, aunque con nubes altas que no impedirán el paso de la luz. También podrían aparecer brumas costeras en el entorno de la ría, especialmente en las Rías Baixas. Las temperaturas subirán de nuevo, con Vigo rondando los 26 grados de máxima y los 15 de mínima. En el área metropolitana, localidades como Cangas o Redondela podrían moverse entre los 28 grados de máxima y valores mínimos de entre 12 y 13 grados.

El viernes será el día más caluroso de la semana en la ciudad. Vigo podría alcanzar los 30 grados, con una mínima próxima a los 17, en una jornada marcada por nubes altas por la mañana y un aumento de la nubosidad de evolución durante la tarde. Aunque el mayor riesgo de chubascos tormentosos se concentrará en el interior de Galicia y en el este de Lugo, no se descarta un aumento de la inestabilidad también en zonas próximas al área viguesa.

Aire frío en capas altas

El sábado llegará con un ambiente todavía cálido, pero más variable. La presencia de aire cálido en superficie y aire frío en capas altas favorecerá la formación de chubascos tormentosos. En Vigo se prevé una máxima de nuevo de 30 grados y una mínima de unos 19, con posibilidad de tormenta por la tarde. En puntos del área metropolitana, como Redondela, la previsión apunta a lluvia y chubascos ocasionales durante la jornada.

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Previsión de temperaturas para los próximos días en Vigo. / Meteogalicia

A partir del domingo, las temperaturas tenderán a mantenerse en valores suaves o cálidos, aunque con una atmósfera todavía algo inestable. En conjunto, Vigo vivirá unos días de ambiente casi veraniego, con máximas por encima de lo habitual para la época y un final de semana en el que convendrá estar pendiente de la evolución de las tormentas.