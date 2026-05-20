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El buceo rompe barreras en Vigo

Jóvenes de Aspanaex viven una emotiva jornada de buceo inclusivo junto al Club de Buceo Ons

El buceo rompe barreras en Vigo

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El buceo rompe barreras en Vigo / Club Buceo Ons

R. V.

La piscina se convirtió por unas horas en una ventana abierta al océano. Nervios, ilusión y muchas sonrisas marcaron una jornada muy especial de buceo inclusivo protagonizada por chicos y chicas del centro Aspanaex de Vigo, que disfrutaron de una experiencia tan emocionante como inolvidable junto al Club de Buceo Ons.

Begoña, Óscar, Mateo, Iván, Eduardo y Brais tuvieron su primer contacto con el mundo submarino equipados con botellas, chalecos y, sobre todo, muchas ganas de superarse. Acompañados en todo momento por instructores del club, cada pequeño avance se convirtió en un gran logro compartido.

Una experiencia de confianza, emoción y superación

Desde el inicio de la actividad, la emoción estuvo muy presente. Algunos participantes llegaban con cierta incertidumbre; otros, movidos por la curiosidad. Sin embargo, todos acabaron descubriendo una sensación difícil de describir: la libertad de moverse bajo el agua, la calma del silencio submarino y la satisfacción de comprobar que los límites se hacen más pequeños cuando hay apoyo, empatía y confianza.

Cada respiración a través del regulador fue también una conquista personal. Los abrazos al salir del agua, las carcajadas espontáneas y las miradas cómplices entre instructores y participantes reflejaron que aquella jornada iba mucho más allá de una simple actividad deportiva.

El deporte inclusivo como motor para derribar barreras

Familias y acompañantes vivieron también momentos especialmente emotivos al ver cómo los jóvenes ganaban seguridad en sí mismos y disfrutaban de una experiencia única. La actividad volvió a demostrar el poder del deporte inclusivo para derribar barreras invisibles y generar espacios de participación real.

Desde la organización subrayaron la importancia de impulsar iniciativas que acerquen el mar y el deporte adaptado a todas las personas. El objetivo, destacaron, es crear entornos en los que la diversidad no sea vista como un límite, sino como una riqueza.

«Ver sus caras al descubrir que podían respirar y moverse bajo el agua es algo que no se olvida», comentaban emocionados algunos de los instructores al finalizar la jornada.

Bajo el agua, sin diferencias ni barreras

La actividad concluyó entre aplausos, fotografías y una sensación compartida de felicidad auténtica. Durante unas horas, bajo el agua, no hubo diferencias ni barreras: solo personas disfrutando, aprendiendo y sintiéndose capaces.

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Una experiencia que demuestra que la inclusión no se explica: se vive.

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